Бойовики продовжують глушити сигнал безпілотників СММ ОБСЄ, щоб приховати свої злочини на Донбасі. Однак цього разу вони пішли далі й почали гатити по безпілотниках спостерігачів.

Обстріл безпілотників бойовиками стався 14 квітня у районі Оленівки та Олександрівці. Крім того, окупанти глушили сигнал в районі селища Ясна, Сигнальне та інших населених пунктів.

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Обстріли безпілотників

Як зазначили в ОБСЄ, обстріли безпілотників зафіксували в районі Оленівки, що є непідконтрольним українському уряду. Там спостерігачі чули 12 черг і пострілів зі стрілецької зброї. Подібний інцидент стався в Олександрівці, що розташований за 20 кілометрів від окупованого Донецька.

Спостерігачі чули 4 черги та 8 пострілів зі стрілецької зброї відповідно (за оцінкою, вогонь відкрили в напрямку БПЛА),

– мовиться у повідомленні ОБСЄ.

Глушіння сигналу

Також ворог в Олександрівці глушив сигнали безпілотника. Схожа ситуація була в районі селища Ясна, Сигнальне та інших населених пунктів.

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Зауважимо, що бойовики часто глушать сигнал безпілотників ОБСЄ. Це роблять для того, аби приховати від міжнародної спільноти свої злочинні дії на окупованих територіях. Також ворог доволі часто використовує свої БПЛА для дистанційного мінування об'єктів.

Раніше проросійські бойовики на Донбасі здійснили дистанційне мінування цивільного сектору Зайцевого. Ворог зробив це під виглядом дій українських військових. У такий цинічний спосіб проросійські бойовики намагалися скомпрометувати Збройні сили України, наражаючи на смертельну небезпеку цивільне населення.