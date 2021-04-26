Обучение провели для практики прикрытия побережья Одесской и Николаевской областей. Участниками тренировок были подразделения отдельной артиллерийской бригады военно-морских сил Украины.

Артиллеристов подготовили к выполнению задач в условиях боевых действий. Военным провели тактические занятия по приведению в боевую готовность.

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Детали о проведении учений

Военнослужащие практиковали навыки организации взаимодействия и тренировались действовать по установленному сигналу. Вооруженные силы совершили марш в определенные районы, где провели подготовку к огневому поражению целей.

Кроме того, на учениях военные осуществляли межпозиционные перемещения и отработали специальные нормативы. Основными целями учений стали:

отработка вопроса выбора;

подготовка, оборудование и маскировка позиций;

занятие основных и запасных огневых позиций.

Такие учения помогают наладить эффективное взаимодействие и успешно выполнять задачи по нанесению огневого поражения в будущем. Военные должны не допустить высадки морского десанта противника на побережье Украины.

Масштабные учения ВСУ / Фото пресс-службы военно-морских сил ВСУ

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