Обучение онлайн: как получить диплом зарубежного вуза, не выходя из дома

Отныне высшее образование лучших вузов мира можно получить онлайн. Для этого стоит лишь зарегистрироваться на образовательном сервере и выбрать специальность.

Дмитрий Риздвянецкий учится в филиале Массачусетского университета с января. Он уже имеет диплом Днепровского национального университета железнодорожного транспорта, Поэтому может сравнить высшее образование у нас и за рубежом.

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"Если у нас большая часть обучения сосредоточена в теоретической плоскости, то там все связано с практикой", – подчеркнул Дмитрий.

Студентом одного из самых престижных вузов мира парень стал благодаря обучению онлайн. Сначала прослушал 12 бесплатных курсов на образовательный платформе EdX. Впоследствии Массачусетский университет запустил программы, пройдя которые, можно получить так называемый микромагистерский диплом, а его владельцу легче стать студентом уже оффлайн.

Недавно еще одна интернет-платформа Сoursera запустила полноценную бакалавратскую и магистерскую программу онлайн. Пока только курсы при Лондонском университете и Имперском колледже Лондона. Однако, этот шаг эксперты считают революцией в образовании.

Иван Примаченко – автор украинской образовательной платформы Prometheus. Ей бесплатно пользуются более полумиллиона человек, а некоторые вузы уже даже перешли на так называемое смешанное обучение.

Комбинация оффлайна и онлайна дает лучшие результаты с точки зрения обучения, это уже доказано многочисленными исследователями и исследованиями. Собственно, это вопрос ближайшего будущего,

– отметил Иван Примаченко.

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В Министерстве образования и науки Украины одобряют такую ​​реформу и уже внедряют механизмы официального признания онлайн дипломов, чтобы никто не манипулировал псевдосертификатами. Но министерству следовало бы поторопиться, так как украинская учебная онлайн платформа Prometheus уже сотрудничает с более 25 отечественными вузами.