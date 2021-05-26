Окупанти випустили 2 ракети з протитанкового ракетного комплексу "Фагот". Сталося це ввечері у понеділок, 24 травня.

Зверніть увагу Генсек ОБСЄ Хельга Шмід відвідає Донбас

Російські найманці гатили зі своїх позицій у Горлівці. Одна з ракет влучила на територію гаражного кооперативу, інша впала біля будинку на вулиці Цвіточній.

На щастя, постраждалих серед місцевих жителів немає. Втім, у людей пошкоджені гаражі та огорожі, а в їхніх будинках – вибиті шибки.

Наслідки ворожого обстрілу у Північному / Фото з телеграм-каналу "Останній блокпост"



Раніше у мережі показали, у що перетворилось місто Горлівка після російської окупації. Там, зокрема, повністю розграбували колишній супермаркет.

Окупанти перешкоджають роботі ОБСЄ

Джерело: пресслужба ООС