Обустройство границы с Россией в Харьковской области завершится до конца года при одном условии

Работы по инженерно-техническому обустройству границы с РФ в Харьковской области будут закончены в 2019 году при наличии финансирования строительства..

Отмечается, что часть Харьковского пограничного отряда полностью оборудована противотранспортным рвом и валом. Дополнительно устанавливается заградительный забор, контрольно-следовая полоса и другие объекты Полностью оборудовано более 65 процентов отряда.

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Об этом журналистам сообщил в понедельник первый заместитель начальника Харьковского пограничного отряда Госпогранслужбы Василий Панасюк.

Помощница начальника Восточного регионального управления Оксана Иванец, отметила, что до конца года в отделе пограничной службы (ОПС) "Тополя" планируется установить 1,2 километра металлического забора, в ОПС "Золочев" – 4 перехода для прокладки рокадных дорог на сложных участках, в ОПС "Веселое" – 500 метров рокадных дорог и 2 перехода для прокладки рокадных дорог на сложных нестандартных направлениях.

Она также добавила, что все участки предполагается оборудовать системами видеонаблюдения и контроля. Иванец отметила, что сейчас этап работ по подготовке пограничного отряда является завершающим и, при наличии финансирования, все работы удастся завершить до конца 2019 года.

Напомним, что сейчас так называемую "стену", которую должны построить на границе Украины и России, обустраивают также и на участке Луганской области.

Что такое "Европейский вал" или "Стена"?Проект обустройства украинской госграницы с Россией. Инициированный Кабмином под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Реализовать проект рассчитывали до 2020 года. Он предусматривает обустройство границы инженерными сооружениями и системами наблюдения.