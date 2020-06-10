Обвал дома на улице Ясной в Одессе произошел в три часа ночи. Люди проснулись от треска и стали быстро выбегать, один мужчина травмировался. Сейчас, после предварительного осмотра дома, архитекторы сделали вывод, что вызвать обвал могла утечка воды или толстая бетонная стяжка пола в одной из квартир.

Раньше люди жаловались коммунальщикам на то, что в доме есть трещины. Однако реакции на это не было, а официально дом не был аварийным, сообщает ТСН.

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Что рассказывают жители о ночи обвала

Люди говорят, что около 3 ночи вдруг услышали, что дом трещит. Тогда начали выбегать, кто в чем был. Убегая, один мужчина повредил ногу и был госпитализирован в больницу. Впоследствии его отпустили, угрозы его жизни нет.

Всю ночь люди провели на улице, и только утром в здание начали пускать людей, чтобы те забрали самое необходимое. Пока неизвестно, куда им идти дальше.

В доме повреждены 5 квартир и газовая труба. Сейчас здесь работают не только спасатели, но и газовики, которые устраняют утечку газа. Разбирать завалы сейчас только готовятся, ведь сначала нужно изучить вероятность обвала остальной части здания.

Возможные причины обвала

Предварительные выводы специалистов свидетельствуют, что обвалиться дом мог по нескольким причинам. По крайней мере об этом пишет местное издание "Думская" со ссылкой на слова архитекторов, которые уже осмотрели состояние дома.

Бетонная стяжка в одной из квартир

Обвал мог произойти из-за нарушений, которые допустили при ремонте квартир. В одной из пострадавших квартир специалисты обнаружили усиленную бетонную стяжку пола толщиной 20-25 сантиметров. Дом достаточно крепкий, говорят архитекторы, однако делать такие конструкции при ремонте в старинных домах нельзя.



Обвалиться дом мог из-за толстой бетонной стяжки / Фото "Думская"

Примерно то же говорит и заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских.

Предварительно причиной могла быть самовольная реконструкция в квартире на четвертом этаже. Там залита бетонная плита. Будет заказана экспертиза, которая определит причину обрушения,

– цитирует чиновницу издание "Думская".

Утечка воды

Причиной обвала, по словам самих жителей, могла быть и утечка воды в одной из квартир, которая стояла пустой. Жители рассказывают, что не раз сообщали коммунальщикам об утечке воды, но те не реагировали.



Часть поврежденной кухни / Фото из фейсбук-страницы Максима Куцого

Где расположен обвалившийся дом – смотрите карту

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