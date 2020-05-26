Обвал моста под Никополем: что с ним теперь будет – фото

В Днепропетровской области в селе Алексеевка обвалился автомобильный мост, когда по нему пытался проехать грузовик. Для решения инфраструктурной проблемы привлекли военных, которые устанавливают понтонную переправу.

Про встановлення тимчасової переправи повідомляє Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Важливо Під Нікополем обвалився міст, коли по ньому їхала вантажівка: фото, відео

Нині транспорт змушений їхати в об'їзд, що забирає зайвий час. Відтак схвалили рішення організувати тимчасову переправу, яка допоможе зекономити час.

Поки триватимуть відновлювальні роботи, вирішили змонтувати тимчасову переправу, аби водії не робили значний гак об'їзною дорогою,

– розповів заступник голови ОДА Олександр Москаленко.

Наразі поблизу зруйнованого моста готують "дорожню подушку" під майбутній понтонний – відсипають шлак. Запустити нову переправу планують вже через добу – 27 травня.

На понтонній переправі будуть встановлені вагові обмеження для транспорту. Водіїв наполегливо закликають їх дотримуватися.

До слова, цей мас має важливе значення для регіону, оскільки він розташований просто на трасі із Запоріжжя та Нікополя до Кривого Рогу.

В Олексіїївці встановлюють понтонну переправу біля зруйнованого мосту / фото Укрінформу

Що таке понтонна переправа?Це міст з плавучими опорами-понтонами. Такі зазвичай встановлюють як тимчасові переправи на місці аварії абощо. Його зведення займає порівняно мало часу, втім він не є настільки надійним як звичні мости.

Падіння мосту в Олексіївці: коротко

Цей міст обвалився ще 20 травня, коли по ньому їхала вантажівка. Автомобіль дістали рятувальники, а водій не постраждав.

Поліція відкрила три кримінальні справи через падіння мосту. Вони стосуються службової недбалості, порушення правил експлуатації споруд та порушення правил, чинних на транспорті.

Це питання озвучували на пресконференції Володимира Зеленського. Тоді президент заявив, що на ремонт мостів в Україні потрібно 3 мільярди доларів.

Обвал мосту в Олексіївці: дивіться відео