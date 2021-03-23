В Индии во время матча игры кабадди обрушилась трибуна, на которой сидели десятки зрителей. В результате падения травмы получили более сотни человек. Несколько человек – в очень тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в городе Сурьяпет. Многие собрались именно на матч-открытие 47-го юношеского чемпионата по кабадди.

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У 5-6 человек обнаружили переломы

Одна из трибун не выдержала их веса. После падения люди не могли самостоятельно подняться.

В больницы направили всех пострадавших, у 5 – 6 из них зафиксировали серьезные переломы. Двоих доставили в Хайдерабад, ведь их состояние – очень тяжелое и они нуждаются в интенсивной терапии.

Окончательную версию обнародуют после расследования

В полиции говорят, что обвал произошел из-за непрочности упавшей структуры, однако окончательную версию обнародуют только после экспертизы.

Обратите внимание! Стадион, где произошел жуткий случай, вмещает до 15 тысяч зрителей.

Что такое кабадди? Популярная в Азии командная игра. Игроки разделены на 2 команды по 12 человек. Игра включена в программу Азиатских игр.

Данные из Популярная в Азии командная игра. Игроки разделены на 2 команды по 12 человек. Игра включена в программу Азиатских игр.Данные из Википедии

Several injured after stand collapsing during National Kabaddi championship organised in Suryapet. Injured rushed to the hospital. The event was participated by around 1500 players from different states of India. #Telangana pic.twitter.com/LraXxuRnF1 — Aashish (@Ashi_IndiaToday) March 22, 2021