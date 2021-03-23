В Индии во время турнира обрушилась трибуна, более 100 пострадавших: фото, видео
В Индии во время матча игры кабадди обрушилась трибуна, на которой сидели десятки зрителей. В результате падения травмы получили более сотни человек. Несколько человек – в очень тяжелом состоянии.
Источник:India Today
Инцидент произошел в городе Сурьяпет. Многие собрались именно на матч-открытие 47-го юношеского чемпионата по кабадди.
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У 5-6 человек обнаружили переломы
Одна из трибун не выдержала их веса. После падения люди не могли самостоятельно подняться.
В больницы направили всех пострадавших, у 5 – 6 из них зафиксировали серьезные переломы. Двоих доставили в Хайдерабад, ведь их состояние – очень тяжелое и они нуждаются в интенсивной терапии.
Окончательную версию обнародуют после расследования
В полиции говорят, что обвал произошел из-за непрочности упавшей структуры, однако окончательную версию обнародуют только после экспертизы.
Что такое кабадди?Популярная в Азии командная игра. Игроки разделены на 2 команды по 12 человек. Игра включена в программу Азиатских игр.
Данные из Википедии.
После падения люди не могли самостоятельно подняться / Фото PTI
Пострадавших насчитали около 100 / Фото PTI
Пострадавших доставили в больницы / Фото PTI
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