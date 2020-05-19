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Обвал здания в Одессе: большинство жильцов дома расселили в гостиницах

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Жителей из обрушенного дома в Одессе расселили в гостиницах
Обвал здания в Одессе: большинство жильцов дома расселили в гостиницах / Пресс-служба ГСЧС

В Одессе большинство жителей жилого дома, который 18 мая частично обвалился, временно будут проживать в гостиницах. Их пребывание там оплатит компания, которая строит шестиэтажный дом на соседнем участке. Кроме того, эксперты проверят, велись ли строительные работы без нарушений.

В разрушенном доме на улице Торговой, 20 проживали 44 человека, рассказал на внеочередном заседании исполкома Одесского городского совета мэр города Геннадий Труханов.

Узнайте больше В Одессе на улице Торговой обрушилась часть жилого дома: все что известно – фото и видео

Что известно о расселении людей

  • По его словам, 35 человек разместили в гостиницах "Винтаж" и "Одесский дворик". Деньги на это дала компания-застройщик, которая строит дом на соседнем участке.
  • Еще 9 человек отказались проживать в гостиницах. Сейчас они временно остановились у родных и знакомых.

О строительстве на соседнем участке

Труханов также заявил, что общался с представителем фирмы-застройщика, которая проводила работы возле дома, который обвалился. Он отметил, что эксперты должны установить, велись ли строительные работы без нарушений.

Однако мэр добавил, что строители раньше видели, что дом, который рухнул, имел крен. По словам Труханова, с правовой точки зрения, застройщик не обязан был что-то делать.

В деловых, человеческих, надо было приостановить это дело, помочь провести экспертизу и провести те мероприятия, которые не привели бы к обвалу,
– отметил Труханов.

Мэр добавил, что старый жилой фонд города находится в запущенном состоянии, а в городском бюджете на его реставрацию нет денег.

Обвал дома в Одессе: основное

  • Вечером 18 мая в Одессе на улице Торговой обрушилась часть жилого дома.
  • Разрушена часть здания с первого по третий этаж.
  • Пострадавших и жертв в результате обвала нет.
  • Информация об обвале поступила в ГСЧС примерно в 17:00, по состоянию на 20:00 работы по разборке строительных конструкций решили прекратить.

Что известно о доме, который обвалился в Одессе? Это архитектурный памятник – доходный дом Бенетато, который возвели еще в 1890 году. Здание расположено в историческом центре Одессы, вблизи Одесского городского сада и академического музыкально-драматического театра имени Василько.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Гостиницы Строительство Новости Одессы Геннадий Труханов
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