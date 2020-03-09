Обвал цен на нефть: как это повлияет на Украину, курс гривны и цены на бензин

ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти. Цены на нефть упали более чем на 30%. Наибольшей угрозой для Украины, в этом случае, может стать дальнейшее падение на других сырьевых рынках. В частности, речь идет о рынках железной руды или зерна. Это может повлиять на украинский экспорт и курс гривны.

Такое мнение высказал экономист программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип в эксклюзивном комментарии 24 каналу. Он спрогнозировал, как падение цен на энергоносители повлияет на украинскую экономику.

Актуально Саудовская Аравия объявила "нефтяную войну" из-за России: цены на нефть резко обвалились

По его словам, в Украине все еще существует значительная взаимосвязь между ценами на нефть и ценами на газ. Соответственно, может произойти падение цен на газ, который мы импортируем. Кроме того, Андриан Прокип отмечает, что дальнейшее падение цены на нефть будет усложнять собственную газодобычу, поскольку инвестиции при низких ценах на энергоносители становятся менее рентабельными.

В чем заключается самая большая угроза для Украины

Если вместе с падением цен на нефть, а затем и на газ, произойдет падение на других сырьевых рынках – например на железную руду, или зерно, это может серьезно ударить по украинскому экспорту.

Если же падение цен на энергоносители не потянет за собой падение на других сырьевых рынках, то для Украины эта ситуация является нормальной. Существенного влияния на нашу экономику это не будет иметь.

Курс гривны

Аналогичная ситуация может произойти и на валютном рынке в Украине. Если падение цен на нефть и газ продолжится без падения цен на сырье, то гривна может даже укрепиться.

Если же уменьшатся цены на железорудное сырье и произойдет падение экспорта, это будет сильно давить на цену гривны.

С другой стороны, безусловным фактором влияющим на гривну, станут валютные облигации, по которым у Украины будут выплаты через год. Но, по словам эксперта, это не имеет отношения к ситуации с нефтью. То есть это может ухудшить ситуацию с валютой только в том случае, когда начнется падение экспорта.

Цены на бензин

По мнению экономиста, цены на бензин могут пойти вниз, но не сразу. Это может случиться через несколько месяцев. Это будет зависеть от того, смогут ли договориться страны ОПЕК с Россией в ближайшее время.

Обвал цены на нефть: последние новости

Ночью в воскресенье, 9 марта, ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти.

В результате цены на нефть упали на 30%.

Это самый ощутимый однодневный обвал цен, начиная с 1991 года.

Если еще на прошлой неделе цена сильно опустилась, когда марку Brent можно было купить за 49 долларов за баррель, то на открытии торгов в понедельник, 9 марта, цена буквально обвалилась до 36 долларов.

Как снижение цен на нефть повлияло на фондовые рынки:

Торги на S&P 500 пришлось остановить после падения на 5%;

Фьючерсы Dow снизились на 4,9%, Nasdaq Composite – на 4,8%.

Гонконгская биржа просела на 3,5%, Южнокорейская – на 4%, Шанхайская – на 2,5%.

в Австралии индекс S&P/ASX 200 снизился на рекордные за 11 лет 6,3%;

На международном валютном рынке обвалился курс российского рубля. Доллар вырос до 73,29 рубля. А это самая высокая стоимость американской валюты с марта 2016 года.

После обвала нефтяных котировок резко упали и ведущие европейские индексы. Больше всего снизился индекс Лондонской биржи FTSE 100, потерявший 8,54%.



Обвал европейских бирж / Скриншот из видео Euronews

Интересно Как заработать на акциях при падении фондовых рынков

В то же время большие потери понесла Россия. Ценные бумаги российских компаний на утро 9 марта обвалились следующим образом:

Газпром -18,07%

Газпромнефть -20,53%

Роснефть-22,45%

Лукойл -24,38%

Новатэк -25,41%

ВТБ -18,45%

Сбербанк -26,33%

Норникель -10,57%

Северсталь -14,39%

НЛМК -13,52%

Магнит -19,85%

Лента -9,18%

АФК "Система" -12,9%

Кроме того, в России резко в 9:00 утра по московскому времени доллар на форекс-рынке поднялся до 75,04 рубля. Евро дошел на форексе до отметки 86,13 рубля.

Внимание! ОПЕК – международная межправительственная организация, созданная странами-экспортерами нефти. Ее основной целью является контроль за распределением квот на добычу нефти. Страны-члены ОПЕК контролируют около 2 третей мировых запасов нефти. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

К теме Ценные бумаги российских компаний грандиозно подешевели из-за обвала цен на нефть

Какую цену на нефть прогнозируют западные аналитики?Аналитики ведущего банка Goldman Sachs считают, что нефтяная война, которую развязали ОПЕК и Россия, может подтолкнуть падение цен на нефть до 20 долларов за баррель. По мнению аналитика банка Дэмиена Курвалина, нынешняя ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа.



Предполагается, что теперь производители дешевой нефти будут наращивать поставки, чтобы заставить страны с высокими затратами на добычу снизить ее объемы.