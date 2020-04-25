А-95 по 20 грн: как мировая нефтяная война может повлиять на жизнь Украины

Обратной стороной всего этого является сокращение бизнеса компаний нефтегазового сектора. Но сейчас мы можем наслаждаться снижением цены на бензин и дизтопливо.

О том, как мировые нефтяные войны повлияют на жизнь Украины, сайту 24 канала рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

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Сейчас многие обсуждают падение цен на нефть и тенденции на мировом рынке. А нам, простым украинцам, что от этого? Из того очевидного, что я вижу – уменьшение цен на топливо и, возможно, уменьшение расходов России на пропагандистскую деятельность в Украине.

Что касается цен на топливо – да, это правда. А вот в отношении России – пока не факт.

Собственно говоря, эти нефтяные войны напрямую нас не очень касаются – мы не являемся игроком на мировом нефтяном рынке. Мы нефть добываем, но в малом количестве – пару миллионов тон. Мы сами используем эту нефть, точнее ее использует группа Приват Коломойского, перерабатывая на Кременчугском НПЗ. Крупными экспортерами нефти мы не являемся, мы очень скромные импортеры нефти. Поэтому эти бури нефтяного рынка проносятся у нас над головой.

Но косвенно они на нас, бесспорно, влияют. Во-первых, мы, как и любая другая страна, являемся потребителями готовых нефтепродуктов, а цена готовых нефтепродуктов зависит от цены сырья. Поэтому сейчас мы можем наслаждаться снижением цены на бензин и дизтопливо. Но не стоит надеяться, что цена будет совсем халявная. Если она опустится до 20 грн за литр 95 бензина – это будет максимум.

Максимум халявы, какой может быть?

Конечно, можно и дальше требовать снижения цен. Но если продолжать дожимать – АЗС будут закрываться, или сразу быстро увеличится доля бодяжного бензина на рынке и потребитель это почувствует.

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Второй плюс – цены на нефть и на газ взаимосвязаны. Падение цен на газ также будет происходить, и мы уже видим, что они снижаются. Не только из-за удешевления нефти, конечно. Это произошло и за счет процессов чисто газового рынка и нынешней теплой зимы, когда много запасов газа осталось в хранилищах. Уже сейчас цена на газ уменьшилась, фактически, до уровня конца 90х годов. И уже сейчас газ в Европе, в хабе в Нидерландах, стоит дешевле, чем в России. Теперь покупать газ у РФ для нас вообще нет смысла.

Минусы в этой ситуации тоже есть?

Обратной стороной всего этого является сокращение бизнеса компаний нефтегазового сектора. Падение цен на нефть и газ означает, что продается тот же объем газа, а цена меньше и выручка меньше. Плюс, сейчас, из-за сокращения экономической деятельности, у них еще и объемы падают. Принимая во внимание тот факт, что "Нафтогаз" у нас является налогоплательщиком №1, это будет означать уменьшение поступлений в бюджет от нефтегазовых компаний. Что может привести к осложнениям с выплатами бюджетникам.

Когда падает рынок нефти, это означает и падение других сырьевых рынков. У нас экономика в значительной степени очень сырьево ориентирована, мы экспортируем либо сырье, либо продукты невысокой степени переработки. Но здесь не будет прямо пропорциональной зависимости. Наоборот, если в этом году у нас будет хороший урожай, то ситуация будет выглядеть более оптимистично. Если падение цен на продовольственные продукты и произойдет, то оно не будет столь серьезным.

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Сейчас в соцсетях появилось множество шуток, что все, у кого есть свободная канистра и 20 долларов, может стать нефтяным магнатом. Эти же шутки не лишены смысла – сейчас Украина может запастись нефтью на государственном уровне?

Дебаты вокруг создания стратегического нефтяного резерва продолжаются уже 15 лет, но все это время решение вопроса оставалось на уровне дебатов. Сейчас действительно есть неплохая возможность его создать. Будет ли она использована – увидим.

Для чего вообще этот резерв нужен?

Чтобы страна могла пережить какую-то чрезвычайную ситуацию. Это, по нормативам международного энергетического агентства, 90-дневный запас нефти и нефтепродуктов на непредвиденный случай стихийных бедствий, техногенных катастроф или каких-либо чрезвычайных ситуаций, когда прерывается традиционный доступ к получению нефти и нефтепродуктов из внешних источников. Считается, что нужно три месяца, чтобы восстановить этот доступ. Чтобы в течение этого времени страна как-то продержалась, и нужен этот стратегический запас на черный день.

Всегда проблемой для нас было то, что нефть дорогая и покупать ее в резерв дорого. Поэтому этот вопрос откладывали на лучшие времена. Вот сейчас они наступили – нефть можно купить, это будет дешевле. Это во-первых.

А во-вторых?

А во-вторых, у нас нет значительных потребностей именно в нефти, потому что наша нефтепереработка давно легла и лежит. Наш НПЗ перерабатывает не так много. Поэтому нам нужно больше готовых нефтепродуктов в этом резерве. Ибо он, хоть и называется нефтяным, состоит из продуктов переработки также.

Пропорции, сколько всего нужно в этот резерв, определяются, исходя из того, сколько нужно нефти для твоей нефтепереработки и сколько нужно дизелю, бензину и авиационному газу, чтобы страна прожила 90 дней. У нас сейчас 80% нефтеперерабатывающих продуктов мы импортируем, и лишь 20% – сами перерабатываем из нефти. Вот это и есть пропорция нашего стратегического резерва – 20% сырой нефти, а остальные – готовые нефтепродукты.

Почему вы не думаете, что Россия сократит расходы на свое влияние на Украину?

Потому что они инерционно продолжают проводить тот же курс, который они проводили, и это – не только в отношении Украины. Пока что, они не получили накаутирующий удар, пока у них страна в нокдауне.

А нокаут – будет?

Все к тому идет. Американские горки на нефтяном рынке как раз показывают, что России придется сокращать добычу еще больше.

Сейчас у нас максимально выгодные условия для того, чтобы отстаивать выгодную для Украины позицию. Сейчас не должно быть никаких переговоров с Россией кроме одних, с требованием убираться прочь с оккупированных территорий. Только после того, как они продемонстрируют шаги доброй воли – сами отпустят наших политических пленников, не через обмен, а просто так, когда они возьмут на себя ответственность за уничтожение МН-17 – можно начинать думать о переговорах. До того момента нужно предлагать западным партнерам покупать меньше российских газа и нефти. Альтернатив сейчас достаточно, дефицита на рынке нет. Сейчас даже дополнительные санкции вводить не нужно.