Обвал цен на нефть: подешевеет ли бензин в Украине

ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти. Цены на нефть упали на 30% всего за одну ночь. Из-за этого цены на бензин в Украине могут пойти вниз, но не сразу.

Проте наразі не варто очікувати, що бензин в гривнях суттєво подешевшає.Таку думку в ефірі програми "Ранок на 24-му" висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Банкір наголосив, що ціни на нафту є лише частиною ціни на бензин. До того ж, ми купуємо його в гривнях.

Останнім часом дуже сильно падали ціни на бензин, але люди цього не помічали, оскільки курс гривні коливався,

– розповів Фурса.

Як повідомив експерт, те, що зараз є на заправках – закуплено ще за старими цінами. Якщо зниження цін й буде, то його можна очікувати лише за 2 тижні чи місяць. У формуванні цін на бензин враховуватимуть й складову нафти, особливо в доларах.

"Це поступовий процес, треба розуміти, що це лише частина ціни на бензин і що це в доларах. Тому, що "чорний понеділок" впливатиме і на курс гривні зокрема," – зазначив він.

А от тарифи в громадському транспорті, на думку експерта, нижчі за свою вартість. Ми не платимо за це справжню ціну, тому не варто очікувати знижень.

Яку ціну на нафту прогнозують західні аналітики?Аналітики провідного банку Goldman Sachs вважають, що нафтова війна, яку розв'язали ОПЕК і Росія, може підштовхнути падіння цін на нафту до 20 доларів за барель. На думку аналітика банку Деміена Курваліна, нинішня ситуація кардинально змінює прогнози для ринків нафти та газу.



За прогнозами, тепер виробники дешевої нафти нарощуватимуть поставки, щоб змусити країни з високими витратами на видобуток знизити її обсяги.