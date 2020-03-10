Обвал цен на нефть: возможен ли крах экономики РФ и что будет с Украиной

Цены на нефть рекордно упали 9 марта 2020 года. "Черное золото" подешевело сразу на 30%, что является самым большим падением цены с 1991 года. Обрушение нефти вызвало цепную реакцию на биржах и может отразиться на всей мировой экономике.

О том, кто выиграет, а кто проиграет от радикальных изменений на рынке нефти – далее в статье.

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Нынешняя цена для России убыточна, пояснил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии 24 каналу.

Пребывание цен на нефть в течение нескольких месяцев на уровне ниже 40 долларов за баррель приведет к падению российской экономики. У Саудовской Аравии себестоимость добычи около 25 долларов (по данным другого источника, с налогами – меньше 20 долларов. Для сравнения, себестоимость российской нефти с налогами – около 40 долларов – 24 канал) за баррель, поэтому она чувствует себя более уверенно и сможет увеличить свою долю на рынке, – сказал Хмелевский.

Цены на нефть можно стабилизировать, однако для этого стороны снова должны сесть за стол переговоров и договориться по добыче. Однако, шансов на такое развитие событий мало, уверен основатель просветительской инициативы "Последний капиталист" Валентин Красноперов.

Саудовская Аравия очень похоже, что пошла ва-банк, как в 1986 году после нежелания договориться. Договариваться о сдерживании цены тоже не выход, потому что есть страны, которые не входят в ОПЕК, и они увеличивают добычу. Поэтому Россия хочет уменьшить цену, остановить других и урвать часть рынка. Здесь уже все зависит от саудитов, насколько они готовы выбивать Россию с рынков,

– сказал Красноперов в комментарии 24 каналу.



Нефтяные скважины в Саудовской Аравии позволяют добывать нефть по низкой себестоимости / Фото AP

Сейчас цены на нефть постепенно начали немного расти после обрушения. Однако, реальный рост зависит от действий ключевых игроков и от того, как быстро Китай и другие страны восстановят спрос.

Обратите внимание: Акции российских компаний и дальше падают, а доллар и евро относительно рубля растет

Кто от этого выиграет?

Уменьшение цены на топливо в положительном сценарии может даже способствовать развитию мировой промышленности, отметил Красноперов.

Если сейчас пойдут хорошие результаты по коронавирусу, уменьшение цены на топливо наоборот будет развивать мировые экономики. Пример 80-х годов уже был. Промышленность очень хорошо отреагировала, пошла в рост. Это нормально, что сейчас немножко промышленные индексы упали,

– сказал эксперт.

Прежде всего это будет выгодно промышленному гиганту Китая. Это хорошая возможность компенсировать потери от коронавируса, если ситуация с болезнью стабилизируется. Китай сможет покупать дешевую и качественную нефть из Саудовской Аравии.

Также в выигрыше может остаться Беларусь. После нефтяного спора с Россией, цена которой может быть около 10 миллиардов долларов за 5 лет для Беларуси, Лукашенко попытался переориентироваться на других поставщиков. Страны Запада только способствуют тому, чтобы Беларусь постепенно становилась менее энергозависимой от России.

Проблема пока не решилась, Беларусь до сих пор закупает дорогую нефть у России. Падение мировых цен может спутать карты всем на пользу Лукашенко. Впрочем, Беларусь до сих пор связана с Россией товарооборотом, поэтому скачки российского рубля так или иначе затронут белорусскую валюту.

Последствия гораздо меньше коснутся Украины. Падение цен на нефть может повлечь за собой падение цен на другие важные для нас ресурсы – зерно и металлы. Однако, пока такого не наблюдается. Это значит, что украинский экспорт пока не пострадает.

Также стоит отметить, что за 6 лет войны Украина перестроилась на европейские рынки. Товарооборот Украины и России составляет около 16% от общего объема внешней торговли. Благодаря этому скачки российской валюты не слишком затронут украинскую экономику.

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Спорной пока выглядит выгода Соединенных Штатов. Себестоимость барреля нефти компании Exxon Mobil ниже российской. Однако, падение цен может ударить по добыче сланцевой нефти, которая по себестоимости значительно дороже. Именно эта отрасль активно развивается в Штатах и ​​в перспективе, с развитием технологий, может подвинуть ключевых игроков. Этого боится и Россия.



Удешевление акций "сланцевых" компаний

И даже если американцам придется сократить добычу сланцевой нефти, президент Дональд Трамп однозначно останется в выигрыше. Уменьшение цен на сырье повлечет за собой уменьшение цен на бензин. Такой подарок судьбы перед выборами Трамп не упустит.

Что будет с Россией?

В бюджете РФ заложена цена на нефть в 42.4 доллара за баррель. Если цена будет ниже запланированной (а сейчас она 36.87 долларов и может опуститься еще ниже), то российский бюджет не получит доходов, необходимых для покрытия расходов из бюджета. Также сильно бьет по экономике РФ падение рубля. По данным Минфина РФ, с каждым рублем при повышении курса российский бюджет недополучает 70 миллардов рублей.

До дефолта точно не дойдет. По крайней мере в России утверждают, что имеют резервные фонды, которые смогут компенсировать нежелательное падение цен на нефть, даже если ее цена снизится до 30 долларов за баррель. Стоит отметить, что золотовалютный резерв в России пока едва ли не крупнейший за последние годы.

У России золотовалютных резервов на 600 миллиардов. Несколько лет смогут протянуть точно, но это будет сжигать их резервы и Россия будет несколько ослабевать,

– отметил эксперт Валентин Красноперов.



Золотовалютные резервы разных стран мира / Инфографика из Википедии

Неудачи на экономическом поприще могут привести к активизации России на политической арене. Ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Андрей Мартынов отметил, что у России есть два варианта реагирования на кризис.

"Консервативно-патриотический подход" предусматривает "закручивание гаек" и попытки "военного кейнсианства", то есть экспорта нестабильности за пределы РФ. А "либерально-технократический подход" возможно будет ориентироваться на поиск компромиссных вариантов действий и возвращение РФ к правилам игры мирового сообщества, – сказал Мартынов в комментарии 24 каналу.

Фактически Саудовская Аравия пытается воплотить в жизнь второй вариант – насильно вернуть Россию за стол переговоров. Но согласится ли на это Россия?

Падение цен на нефть так или иначе скажется на простых россиянах. Цены на бензин не снизятся, а наоборот – в силу экономических особенностей России могут подняться. Свою роль в дестабилизации ситуации сыграет также падение рубля и массовое удешевление акций российских компаний.

Падение уровня жизни надо как-то объяснить. Россия может запустить машину пропаганды и отвлекать от проблем боями на внешнеполитическом фронте. Это могут быть любые "острые" вопросы в соседних Украине и Беларуси. На международной арене Россия сейчас везде играет на повышение ставок, в частности в Ливии, Сирии и на Донбассе, – сказал эксперт центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов в комментарии 24 каналу.

Кстати: Экономика России резко упала из-за обвала цен на нефть

Почему цена на нефть упала?

Из-за коронавируса промышленность Китая и других стран начала тормозить, а поэтому спрос на нефть резко упал. Саудовская Аравия и страны ОПЕК предложили России сократить добычу, чтобы не допустить снижения цен.

Здесь работали базовые законы рынка: уменьшение спроса = уменьшение цены. Антикризисный план саудитов должен был нивелировать этот фактор и сохранить цены на оптимальном уровне.

ОПЕК – это организация экспортеров нефти, в которую входят 14 стран, в том числе Саудовская Аравия. Страны-члены контролируют 2/3 мировых запасов нефти.

Однако, Россия отказалась от предложения ОПЕК и не пошла на уменьшение добычи. Без РФ это соглашение фактически не имело бы смысла, потому Саудовская Аравия решила давить. Саудиты увеличили добычу нефти и искусственно снизили цены, предлагая беспрецедентные скидки.



Котировки нефти в ночь на 9 марта / Инфографика investing.com

Реакция рынка ожидаемая – падение цены на 30%. За одну ночь цена за баррель снизилась с 45 до 35 долларов. Поскольку российская экономика зависима от энергоресурсов, то потрясения на бирже привели к падению рубля 9 марта 2020 года – с 68 до 75 за доллар.

Более того, торги на бирже открылись с рекордным падением цен на акции ряда российских компаний:

Газпром -18,07%

Газпромнефть -20,53%

Роснефть-22,45%

Лукойл -24,38%

Новатек -25,41%

ВТБ -18,45%

Сбербанк -26,33%

Норникель -10,57%

Конечно, падение цен на нефть приведет к убыткам в каждой стране, экспортирующей нефть. Однако, стоит учитывать такой фактор как себестоимость. Себестоимость барреля нефти у каждого разная, она зависит от технологического уровня страны, удаленности скважин от рынков сбыта, глубины запасов и тому подобное. Чем больше себестоимость – тем жестче будут последствия для страны вследствие падения цены.