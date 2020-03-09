Обвал цены на нефть и курса рубля: российские регуляторы прокомментировали ситуацию

Российские регуляторы отреагировали на обвал цены на нефть и падение курса рубля на международном рынке. Центральный банк заявил, что прекращает покупать валюту на рынке. А Министерство финансов продавать ее, чтобы компенсировать потери бюджета.

О том, как российские регуляторы отреагировали на уменьшение цены на нефть и обесценивание рубля, сообщают пресс-службы Минфина и Центрального банка.

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Реакция Министерства финансов России

В ведомстве причиной падения цен на нефть назвали "опасения относительно значительного сокращения потребления энергоносителей, вследствие замедления мировой экономики и сокращения транспортных потоков". В то же время срыв переговоров России с ОПЕК в ведомстве не вспомнили.

Как цена нефть связана с поступлениями в Фонд национального благосостояния? Если стоимость нефти выше, чем 42,6 доллара, то сверхприбыли от продажи нефти и газа поступают в Фонд национального благосостояния. Если цена ниже – возникает бюджетный дефицит, который компенсируют из денег ФНБ.

Валюту из фонда будут продавать на открытом рынке, что стабилизирует курс рубля.

В Минфине успокаивают, что при сохранении цен на нефть на уровне 25 – 30 долларов за баррель, денег фонда хватит для компенсации потерь бюджета в течение 6 – 10 лет.

Реакция Центрального банка

ЦБ назвал происходящее "значительными изменениями на мировом рынке нефти". Руководство Центрального банка приняло решение приостановить на 30 дней закупку валюты на внутреннем рынке. Регулятор также "будет отслеживать ситуацию на финансовом рынке и при необходимости привлечет дополнительные инструменты с целью сохранения финансовой стабильности".

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Почему сорвалось нефтяное соглашение между ОПЕК и Россией

Страны ОПЕК на переговорах не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующее соглашение перестанет действовать с 1 апреля. После этого любые ограничения на добычу нефти будут сняты.

В результате распространения по всему миру коронавируса спрос на нефть упал. Россия же отказалась сокращать производство нефти. А Саудовская Аравия еще больше обострила ситуацию. Как объясняют эксперты, королевство снизило цены на поставки в апреле на 6 – 8 долларов. В Саудовской Аравии обратились к этому, чтобы вернуть себе долю рынка и нажать на Россию.

Как это повлияло на экономику