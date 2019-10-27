Обвал дома в Дрогобыче: где живут пострадавшие и будут ли они иметь собственное жилье

Два месяца прошло со времени ужасной трагедии в Дрогобыче, когда во время обвала дома погибли восемь человек, а еще семеро попали в больницу. Часть пострадавших уже прошла лечение. Но возвращаться многим некуда, так как обещанное собственное жилье им до сих пор не выделили.

В ночь на 28 августа 2019 года обвалился дом в Дрогобыче. Сейчас эксперты уже установили вероятные причины обвала. Однако территория загорожена и расследование еще продолжается.

Читайте также: Известно, почему в Дрогобыче произошел смертельный обвал дома

Многоэтажка в Дрогобыче упала из-за разрушения опорной стены подвала. К такому выводу пришли эксперты. Однако они рассматривают две причин ее обвала.

Из-за низкой марки кирпича и всяких проблем строительства. Вторая причина, которую мы еще не выбросили, это возможное вмешательство кого-то в том месте в стену. Потому что наши расчеты показали, что она должна была в другом месте разрушиться,

– пояснил профессор университета Львовская политехника Богдан Демчин.

Среди восьми погибших в результате обвала есть и муж Ирины Пиливцив – Валерий. Она с дочкой чудом выжили. "Не знаю, кто мне это все должен вернуть", – рассказала женщина.



​Женщина показала фото со своим мужем

Сейчас женщина с дочкой живут в реабилитационном центре, потому что другого жилья, кроме трехкомнатной квартиры, которая превратилась в груду камней в ту страшную ночь – не имели. Надеются на помощь от государства.

Обидно, что меня очень быстро после обвала водили выбирать квартиры, но из этого ничего не вышло. Поэтому, знаете, не хотелось бы чтобы нас лишний раз кормили какими-то обещаниями, потому что психика наша уже этого просто не выдержит,

– заявила пострадавшая во время обвала дома Ирина Пиливцив.

Соседка Ирины, Оксана Терлецкая, во время обвала сломала позвоночник. Пока передвигается в инвалидной коляске, но прогнозы врачей положительные.



Пострадавшая во время обвала

"Уже немножко лучше. Ног я еще не слышу полностью. Зона стопы, пальцев – еще не двигаю. Врачи говорят, что буду ходить. А когда буду ходить — через месяц, через год или через два, уже зависит от реабилитации", – рассказала пострадавшая во время обвала дома Оксана Терлецкая.

Сейчас жильцам этого дома, а это 59 квартир, город выплачивает ежемесячно по 5 тысяч гривен на аренду жилья.

Все документы мы передали на Кабинет Министров. Ждали только экспертного заключения – это последний документ, который мы передали буквально на днях. И сейчас мы ждем решения Кабинета Министров,

– пояснил городской голова Дрогобыча Тарас Кучма.

Горсовет надеется, что в Киеве все же выделят деньги на покупку квартир, потому что отремонтировать дом уже не удастся, так как разрушения очень большие. Сейчас специалисты решают, как лучше снести здание.



Разрушенный дом в Дрогобыче

"Либо его будут разбирать просто путем физической разборки, либо его будут разбирать путем подрыва, и путем взрыва", – рассказала и. о. директора департамента развития градостроительства Львовской ОГА Оксана Ткачук.

Между тем, следствие ищет виновных в трагедии. Тех, кто не сумел предотвратить разрушение. После обвала впопыхах задержали двоих коммунальщиков. Сейчас они под домашним арестом.

Что известно об обвале дома в Дрогобыче? Трагедия произошла около 3 ночи 28 августа. Обвалилась часть 4-этажного дома, что привело к гибели 8 человек. Обвал разрушил 13 квартир.



Версию взрыва газа сразу отвергли, так как стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признавались, что их дом был в ненадлежащем состоянии, что уже пошли трещины стенами. Из-за инцидента 29 и 30 августа в Дрогобыче объявили днями траура.