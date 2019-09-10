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      Обвал дома в Дрогобыче: повторится ли такая ситуация в других городах Украины

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      Разрушение хрущевки, которая была в Дрогобыче, может повториться и в Киеве. Сколько опасных зданий скрывается на улицах Киева выясняли журналисты 24 канала.

      Многоэтажка на фото, стоит в самом центре столицы, вблизи Львовской площади. Люди уже 4 года борются за его фундамент, чтобы дом не стал аварийным.

      Читайте также: Что такое "хрущевка": история, особенности планирования, преимущества и недостатки

      аврійні будинки
      Дом вблизи Львовской площади

      аварійні будинки київ
      Дом может стать аварийным

      Местные рассказали 24 каналу о трещинах в своих квартирах. По их мнению, все из-за того, что подвал заливают дожди.

      аврійні будинки
      Вода в подвале дома

      На письменные обращения жителей к обслуживающей компании и КГГА нет никакой реакции.

      Другой, но не менее проблемный дом – на Подоле – везде трещины, выбиты окна.

      київ аварійні будинки
      Дом на Подоле

      На первом этаже символично разместилась коммунальная спасательно-водная служба. Однако, жильцов – все устраивает. Общаться на камеру отказываются, говорят, и без газа спокойно живут. Переселяться не хотят.

      Ранее 24 канал также рассказывал про дом в Бердичеве на Житомирщине, который просто трещит по швам. Через дыры в стенах видно улицу, по комнатам гуляет ветер, а сама многоэтажка расползается. Местные переживают, что если случится обвал, то большинство не выберется из-под обломков, ведь в доме живет много людей с инвалидностью и прикованных к постели пенсионеров.

      бердичів аврійні будинки

      Трещины в доме на Житомирщине

      Также недавно обвалилась часть 4-этажного дома в Дрогобыче, что на Львовщине. Это привело к гибели 8 человек. Обвал разрушил 13 квартир. Версию взрыва газа отвергли, ведь стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признавались, что их дом был в ненадлежащем состоянии – уже пошли трещины по стенам.

      обвал будинку дрогобич аварійний будинок
      Обвал дома в Дрогобыче

      Спасение собственного жилья – дело рук самих жильцов. Об этом говорят эксперты по коммунальным услугам. Местные власти о домах уже не заботятся. Согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, каждый из нас является совладельцем дома и имеет обслуживающую компанию, которая его удерживает. Однако, в ее обязанности не входит капитальный ремонт. На это должны откладывать деньги сами совладельцы.

      Они не накапливают средства на будущий ремонт. Кроме того должны понимать, что в том тарифе, который платили жители, они даже не разбирались, какой у них был установлен тариф. И вроде что-то там должно закладываться в этом тарифе, но и этого не закладывалось,
      – отметил эксперт по обслуживанию домов Олег Голубенко.

      Сейчас только в столице более сотни домов находятся в аварийном состоянии. Если по вашему дому пошли трещины или он оседает, то прежде всего нужно обратиться к обслуживающей компании. Она должна установить специальные маячки и сделать вывод – можно ли в доме жить дальше.

      Читайте также: Почему в Украине не реконструируют устаревшее жилье: пояснение Минрегиона

      Однако, часто сами же жители помогают своему жилищу развалиться – сносят несущие стены или устанавливают запрещенное газовое оборудование. В этом случае следует помнить – за незаконную перепланировку квартиры вам может грозить штраф или даже тюрьма.

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      Автор: Валерія Кірічєва
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
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