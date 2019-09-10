Обвал дома в Дрогобыче: повторится ли такая ситуация в других городах Украины

Разрушение хрущевки, которая была в Дрогобыче, может повториться и в Киеве. Сколько опасных зданий скрывается на улицах Киева выясняли журналисты 24 канала.

Многоэтажка на фото, стоит в самом центре столицы, вблизи Львовской площади. Люди уже 4 года борются за его фундамент, чтобы дом не стал аварийным.

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Дом вблизи Львовской площади



Дом может стать аварийным

Местные рассказали 24 каналу о трещинах в своих квартирах. По их мнению, все из-за того, что подвал заливают дожди.



Вода в подвале дома

На письменные обращения жителей к обслуживающей компании и КГГА нет никакой реакции.

Другой, но не менее проблемный дом – на Подоле – везде трещины, выбиты окна.



Дом на Подоле

На первом этаже символично разместилась коммунальная спасательно-водная служба. Однако, жильцов – все устраивает. Общаться на камеру отказываются, говорят, и без газа спокойно живут. Переселяться не хотят.

Ранее 24 канал также рассказывал про дом в Бердичеве на Житомирщине, который просто трещит по швам. Через дыры в стенах видно улицу, по комнатам гуляет ветер, а сама многоэтажка расползается. Местные переживают, что если случится обвал, то большинство не выберется из-под обломков, ведь в доме живет много людей с инвалидностью и прикованных к постели пенсионеров.

Трещины в доме на Житомирщине

Также недавно обвалилась часть 4-этажного дома в Дрогобыче, что на Львовщине. Это привело к гибели 8 человек. Обвал разрушил 13 квартир. Версию взрыва газа отвергли, ведь стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признавались, что их дом был в ненадлежащем состоянии – уже пошли трещины по стенам.



Обвал дома в Дрогобыче

Спасение собственного жилья – дело рук самих жильцов. Об этом говорят эксперты по коммунальным услугам. Местные власти о домах уже не заботятся. Согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, каждый из нас является совладельцем дома и имеет обслуживающую компанию, которая его удерживает. Однако, в ее обязанности не входит капитальный ремонт. На это должны откладывать деньги сами совладельцы.

Они не накапливают средства на будущий ремонт. Кроме того должны понимать, что в том тарифе, который платили жители, они даже не разбирались, какой у них был установлен тариф. И вроде что-то там должно закладываться в этом тарифе, но и этого не закладывалось,

– отметил эксперт по обслуживанию домов Олег Голубенко.

Сейчас только в столице более сотни домов находятся в аварийном состоянии. Если по вашему дому пошли трещины или он оседает, то прежде всего нужно обратиться к обслуживающей компании. Она должна установить специальные маячки и сделать вывод – можно ли в доме жить дальше.

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Однако, часто сами же жители помогают своему жилищу развалиться – сносят несущие стены или устанавливают запрещенное газовое оборудование. В этом случае следует помнить – за незаконную перепланировку квартиры вам может грозить штраф или даже тюрьма.