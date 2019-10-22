Известно, почему в Дрогобыче произошел смертельный обвал дома

В Дрогобыче 28 августа обвалилась часть 4-этажного дома, что привело к гибели 8 человек. Департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета сообщил, что обвал произошел из-за обвала средней несущей стены подвала.

Департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета получил технический отчет с результатами детального обследования жилого дома, сообщает "Громадське".

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Несущая стена могла рухнуть по нескольким причинам:

проседание или разрушение кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора;

вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве;

возможное вмешательство людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть специальными экспертами.

Специалисты в отчете предлагают демонтировать здание методом контролируемого подрыва. Они также рекомендуют привлечь судебных экспертов и обследовать подвал для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей в конструкцию.

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Что известно об обвале дома в Дрогобыче?

Трагедия произошла около 3 ночи 28 августа. Обвалилась часть 4-этажного дома, что привело к гибели 8 человек. Оползень разрушил 13 квартир.



Версию взрыва газа сразу отвергли, ведь стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признавались, что их дом был в халатном состоянии, уже пошли трещины в стенах. Из-за инцидента 29 и 30 августа в Дрогобыче объявили траур.