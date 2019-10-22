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      Известно, почему в Дрогобыче произошел смертельный обвал дома

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      Обвал дома в Дрогобыче – причина смертельного обвала
      Известно, почему в Дрогобыче произошел смертельный обвал дома / 24 канал

      В Дрогобыче 28 августа обвалилась часть 4-этажного дома, что привело к гибели 8 человек. Департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета сообщил, что обвал произошел из-за обвала средней несущей стены подвала.

      Департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета получил технический отчет с результатами детального обследования жилого дома, сообщает "Громадське".

       К теме: Обвал дома в Дрогобыче: как решат квартирный вопрос пострадавших и когда это будет

      Несущая стена могла рухнуть по нескольким причинам:

      • проседание или разрушение кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора;
      • вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве;
      • возможное вмешательство людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть специальными экспертами.

      Специалисты в отчете предлагают демонтировать здание методом контролируемого подрыва. Они также рекомендуют привлечь судебных экспертов и обследовать подвал для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей в конструкцию.

       Важно: Трагедия в Дрогобыче: суд отправил двух коммунальщиков под домашний арест

      Что известно об обвале дома в Дрогобыче?
      Трагедия произошла около 3 ночи 28 августа. Обвалилась часть 4-этажного дома, что привело к гибели 8 человек. Оползень разрушил 13 квартир.

      Версию взрыва газа сразу отвергли, ведь стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признавались, что их дом был в халатном состоянии, уже пошли трещины в стенах. Из-за инцидента 29 и 30 августа в Дрогобыче объявили траур.

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Львова Жертвы Криминальные новости Новости недвижимости Крушения дома в Дрогобыче
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