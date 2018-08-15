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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии

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Обвал моста в Генуе 14 августа
Обвал моста в Генуе 14 августа / Getty images

14 августа в итальянском городе Генуя во время грозы обвалился автомобильный мост высотой 45 метров. В результате обвала сооружения погибли по меньшей мере 38 человек.

Что случилось?

Во вторник, 14 августа, около полудня по местному времени во время грозы обвалилась часть автомобильного моста Моранди, что на высоте 45 метров проходил над рекой Полчевера.

Читайте также: Обвал моста в Генуе: три вероятных причины трагедии

Через путепровод проходила платная магистраль А10, соединяющая Геную с городом Вентимилья, недалеко от границы с Францией.

Одна из центральных секций моста длиной примерно 240 метров обвалилась вместе с автомобилями, которые в этот момент по нему проезжали, упала в реку, на железнодорожные пути и на крыши домов, расположенных поблизости.

Сразу после трагедии сообщалось о гибели по меньшей мере 20 человек. К вечеру 14 августа эта цифра возросла и  число погибших возросло до 30 человек.

Очевидцы утверждают, что видели, как перед трагедией в сооружение попала молния, однако спасатели и власти города эту версию отвергают.

Ливень и шквальный ветер мешали спасателям заниматься поиском тех, кто мог уцелеть в зажатых автомобилях под завалами.

Смотрите видео об обвале моста в Генуе 14 августа:

Под угрозой новых оползней местных эвакуировали из близлежащих к месту трагедии домов.

Обвал мосту у Генуї

Обвал моста в Генуе: продолжается спасательная операция // Getty images

В правительстве Италии заявили, что снесут злосчастный мост и заверили, что проведут тщательное расследование причин катастрофы.

По состоянию на 15 августа известно о 39 людях – среди них трое детей, которые погибли в результате обвала части моста в Генуе.

В генконсульстве Украины в Милане подтвердили, что украинцев среди погибших нет, однако есть информация о двух гражданах Украины, которые были госпитализированы.

Мост Моранди через реку Полчевера в Генуе был построен в течение 1962-1967 годов и назван в честь инженера конструктора Рикардо Моранди.

Его общая длина составила 1200 метров. В 2016-м здание начали ремонтировать и на момент обвала на нем проводились работы по укреплению опор.

Он был первым в Европе железобетонным вантовым (висячим) мостом подобной конструкции.

Причины обвала

Среди вероятных причин трагедии называют "человеческую ошибку" – несвоевременное обслуживание и вообще плохое техническое состояние сооружения, которое было построено более полувека назад.

Смотрите видео о причинах обрушения моста в Генуе:

Теги: Жертвы Строительство Обвал моста в Генуе
Источник: 24 Канал
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