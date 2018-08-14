Обвал моста в Генуе: существует риск новых разрушений, эвакуированы люди из ближайших домов
Людей из окружающих домов, расположенных вблизи обрушившегося моста в итальянской Генуе, эвакуировали в более безопасное место, поскольку существует угроза дальнейшего разрушения.
Об этом информирует ANSA.
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"Существует риск разрушения других частей моста, поэтому мы эвакуировали людей из всех близлежащих домов", – рассказал один из спасателей.
В свою очередь, глава гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что в момент обрушения на мосту находилось около 35 автомобилей, а также три грузовика.
Известно, что в результате обрушения моста в Генуе погибли 35 человек.
В отечественном МИД уже отреагировали на трагический инцидент. В ведомстве просят украинцев, проживающих или которые сейчас находятся в Генуе, связаться со своими родными. В МИД пока не предоставляют информацию о пострадавших или погибших в Италии гражданах Украины.
Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибли не менее 35 человек.