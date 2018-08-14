Обвал моста в Генуе: существует риск новых разрушений, эвакуированы люди из ближайших домов

Людей из окружающих домов, расположенных вблизи обрушившегося моста в итальянской Генуе, эвакуировали в более безопасное место, поскольку существует угроза дальнейшего разрушения.

Об этом информирует ANSA.

Читайте также: Обвал моста в Италии: ливень и шквальный ветер угрожают новыми жертвами

"Существует риск разрушения других частей моста, поэтому мы эвакуировали людей из всех близлежащих домов", – рассказал один из спасателей.

В свою очередь, глава гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что в момент обрушения на мосту находилось около 35 автомобилей, а также три грузовика.

Известно, что в результате обрушения моста в Генуе погибли 35 человек.

В отечественном МИД уже отреагировали на трагический инцидент. В ведомстве просят украинцев, проживающих или которые сейчас находятся в Генуе, связаться со своими родными. В МИД пока не предоставляют информацию о пострадавших или погибших в Италии гражданах Украины.

Закликаємо громадян України, які проживають або тимчасово перебувають у Генуї та її околицях, повідомити про себе рідним. Тих, хто потребує допомоги, просимо звертатися до Генерального консульства України в Мілані+39 3487254038 або МЗС +38 044 238 16 57. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 14 августа 2018 г.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибли не менее 35 человек.