13:21
12 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические "победы" России. Деликатесы для Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 11 января
      Вести. UA: Магические артефакты Лавры. Новая политсила от Супрун
      Вєсті.UA
      20:15, 11 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Обвал павильона в Харькове: что известно об инциденте и состоянии пострадавших

      102 Читати новину українською

      В пятницу, 11 января, в Харькове на головы прохожих упал павильон. Инцидент случился около восьми часов вечера на одном из рынков. Под завалом из металлических конструкций и снега оказались трое людей. Сейчас полиция выясняет, кому принадлежала постройка и что повлекло обвал и травмы случайных прохожих.

      Рынок, где произошел обвал, расположен рядом со станцией метро Александра Масельского. Поэтому через торговую площадку ежедневно проходит множество людей. В 19:45 на одном из таких маршрутов просто на головы прохожих упал недостроенный павильон.

      Читайте также: В Харькове на людей обвалился потолок торгового павильона, есть пострадавшие: фото и видео

      Вячеслав Муращенко, находившийся рядом на момент обвала, рассказал, что услышал сперва только непонятный звук, а потом прибежала девушка и начала просить о помощи: мол, завалило людей.

      Под металлическими конструкциями оказались трое прохожих. Первыми на помощь бросились те, кто был на рынке. Один из мужчин сначала подлез под крышу, а потом несколько человек начали поднимать ее. Участник событий Александр Александров вспомнил, что из-под завалов вытащили окровавленную девушку.

      Завал Харків

      Под металлическими конструкциями оказались трое прохожих

      Спасатели достали из ловушки трех женщин – 27, 28 и 68 лет. Их в больницу забрала скорая. У двух обнаружили закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы, а у молодой девушки – травма грудной клетки и перелом позвоночника.

      Местные жители отмечают, что для них инцидент неожиданностью не стал. В частности, Ирина рассказала, что последствия снегопада никто не убирает. Да и насколько качественно строили павильон – не понятно.

      Харків обвал

      Спасатели достали из ловушки трех женщин – 27, 28 и 68 лет

      Завал разобрали за полчаса. Областные специалисты предварительно информируют, что крыша павильона обрушилась под тяжестью снега. Точную причину назовут после проверки.

      Игорь Лупандин, представитель управления ГСЧС в Харьковской области, заявил, что сейчас правоохранители выясняют, с какой целью здесь был установлен павильон, а также уточняют, кому принадлежат эти конструкции. Мэрия же пока информирует, что площадка принадлежит частным лицам, а павильон находился на реконструкции, были возведены только каркас и крыша.

      Читайте также: Возгорание метана на шахте в Павлограде: что известно о состоянии пострадавших

      В полиции уже начали уголовные производства по двум статьям: нарушение правил безопасности и служебная халатность. Виновным грозит до восьми лет за решеткой.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в результате обвала накрытия торгового ряда на Красном рынке в оккупированной Макеевке в больницы попали четверо человек. Причину обвала устанавливают, по свидетельству очевидцев он случился из-за нагромождения снега на крыше.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Жертвы Новости Харькова
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Лоукости – зручні повітряні "маршрутки": перевірено на собі
      сегодня , 13:01 Лоукости – зручні повітряні "маршрутки": перевірено на собі
      Артем Овдієнко 60
      Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      сегодня , 10:00 Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      Іван Яковина 242
      Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014
      сегодня , 09:01 Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014
      Ольга Черненко 1270
      Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      11 января , 22:01 Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      Олексій Чибісов 2627
      Медреформа изнутри: как молодые госслужащие в Минздраве меняют систему
      11 января , 20:00 Медреформа изнутри: как молодые госслужащие в Минздраве меняют систему
      Світлана Попова 259
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук