Обвал павильона в Харькове: что известно об инциденте и состоянии пострадавших

В пятницу, 11 января, в Харькове на головы прохожих упал павильон. Инцидент случился около восьми часов вечера на одном из рынков. Под завалом из металлических конструкций и снега оказались трое людей. Сейчас полиция выясняет, кому принадлежала постройка и что повлекло обвал и травмы случайных прохожих.

Рынок, где произошел обвал, расположен рядом со станцией метро Александра Масельского. Поэтому через торговую площадку ежедневно проходит множество людей. В 19:45 на одном из таких маршрутов просто на головы прохожих упал недостроенный павильон.

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Вячеслав Муращенко, находившийся рядом на момент обвала, рассказал, что услышал сперва только непонятный звук, а потом прибежала девушка и начала просить о помощи: мол, завалило людей.

Под металлическими конструкциями оказались трое прохожих. Первыми на помощь бросились те, кто был на рынке. Один из мужчин сначала подлез под крышу, а потом несколько человек начали поднимать ее. Участник событий Александр Александров вспомнил, что из-под завалов вытащили окровавленную девушку.

Под металлическими конструкциями оказались трое прохожих

Спасатели достали из ловушки трех женщин – 27, 28 и 68 лет. Их в больницу забрала скорая. У двух обнаружили закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы, а у молодой девушки – травма грудной клетки и перелом позвоночника.

Местные жители отмечают, что для них инцидент неожиданностью не стал. В частности, Ирина рассказала, что последствия снегопада никто не убирает. Да и насколько качественно строили павильон – не понятно.

Спасатели достали из ловушки трех женщин – 27, 28 и 68 лет

Завал разобрали за полчаса. Областные специалисты предварительно информируют, что крыша павильона обрушилась под тяжестью снега. Точную причину назовут после проверки.

Игорь Лупандин, представитель управления ГСЧС в Харьковской области, заявил, что сейчас правоохранители выясняют, с какой целью здесь был установлен павильон, а также уточняют, кому принадлежат эти конструкции. Мэрия же пока информирует, что площадка принадлежит частным лицам, а павильон находился на реконструкции, были возведены только каркас и крыша.

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В полиции уже начали уголовные производства по двум статьям: нарушение правил безопасности и служебная халатность. Виновным грозит до восьми лет за решеткой.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в результате обвала накрытия торгового ряда на Красном рынке в оккупированной Макеевке в больницы попали четверо человек. Причину обвала устанавливают, по свидетельству очевидцев он случился из-за нагромождения снега на крыше.