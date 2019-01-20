Обвал плиты произошел на меткомбинате в Мариуполе: 1 рабочий погиб, еще 1 травмирован

К вечеру 19 января в Мариуполе Донецкой области на местном металлургическом комбинате имени Ильича во время проведения работ рухнула железобетонная плита, в результате чего один рабочий погиб и еще один получил ранения.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, инцидент произошел во втором корпусе агломерационной фабрики завода.

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Агломерационная фабрика – часть металлургического завода или горно-обогатительного комбината, на котором производят агломерат, готовят шихту для использования в доменных печах.



Агломерат – испеченная в комки мелкозернистая или пилеподобная руда. Является продуктом спекания шихты, содержащим измельченный рудный материал, известняк и кокс. Спекания происходит за счет горения кокса при просасывании воздуха сквозь слой шихты.



Шихта – смесь исходных материалов в заданном количественном соотношении. Например , смесь материалов (руды, шлака, кокса, угля и т.д.), которые перерабатывают в металлургических, химических и других технологических процессах. Во время спекания шихты в металлургической печи из руды выплавляют чистый металл.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что сотрудники подрядной организации проводили ремонтные работы на производственной площадке на высоте 18 метров .

Во время проведения работ произошло обрушение железобетонной плиты подкрановой галереи , в результате чего один рабочий 1977 года рождения погиб. Второй рабочий 1973 года, с предварительным диагнозом: ушиб мягких тканей правой лопатки поясничного крестцового отдела, был госпитализирован в травматологическое отделение Первой городской больницы Мариуполя. Его состояние – удовлетворительное,

– отметили в ГСЧС.

Обстоятельства инцидента и окончательная причина смерти устанавливаются.

На месте работали девять спасателей и две единицы техники.