Обвал породы произошел на шахте "Лесная" на Львовщине: по меньшей мере 2 человека погибли

На шахте "Лесная", котороя находится в Сокальском районе Львовской области, произошел обвал породы. Инцидент произошел около 3:00 ночи на 29 мая на горизонте 242 метров. В результате под завалом оказались по меньшей мере два горняка. К сожалению, они не выжили.

По словам председателя Свободного профсоюза шахтеров Михаила Волынца, одному из погибших – только 32 года. Его тело уже подняли на поверхность. Другого 26-летнего шахтера пока достают из-под завала.

Волынец добавляет, когда произошел обвал, рабочие проводили работы по закреплению соединения. Всего на шахте находятся 69 горняков, из которых 21 человек – на аварийном участке.

"Случай произошел в лаве. Работники выполняли наряд на сопряжении лавы и штрека", – рассказал Михаил Волынец.

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