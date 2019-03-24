Обвал в шахте на Львовщине: горняк погиб на полукилометровой глубине

На глубине около 500 метров в результате обвала породы погиб 41-летний шахтер с большим стажем и отец двоих детей. О трагедии стало известно утром 24 марта. Других пострадавших нет.

Ярослав Лунич, горняк очистного забоя шахты "Надежда" в селе Селец Сокальского района Львовской области вышел на работу в ночную смену. Он спустился на глубину 500 метров, где на него обвалилась порода. Мужчина погиб на месте. О трагедии сообщил Отдел коммуникации полиции Львовской области.

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Утром 24 марта полицию информировали, что на одной из шахт Сокальского района погиб горняк. Следственно-оперативная группа выехала на место трагедии. Известно, что на глубине около 500 метров обвалилась порода. Причины обвала пока неизвестны. К сожалению, из-за этого погиб Ярослав Лунич. Полиция расследует детали.

Игорь Зинкевич, депутат горсовета Львова, на своей странице в Facebook рассказал, что обвал произошел около трех часов ночи. Спасатели сейчас пытаются извлечь тело погибшего горняка из-под завала. Погибший Ярослав Лунич жил в Червонограде и имел двое детей – 23-летнего сына, который работает на той же шахте, что и отец, и 20-летнюю дочь.

"Ярослав – опытный горняк, 10 лет добывал уголь. Диспетчер получил сообщение об обвале в 2:58 ночью. Никто не мог предположить, что такое случится, ведь у шахтеров есть все необходимые средства защиты. За восемь лет на шахте "Надежда" – это первый такой несчастный случай. Специальная комиссия изучит ситуацию и даст более точную оценку о причинах трагедии", – так объяснили ситуацию 24 каналу диспетчеры шахты "Надежда".