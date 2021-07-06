Это случилось на улице Степной во второй половине дня 6 июля. Погибшей было примерно 83 года (родилась в 1938 году).
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Помогать было уже поздно
- Под завалами была владелица квартиры.
- Там разрушилось межэтажное перекрытие.
- Общая площадь разрушения – 20 квадратных метров.
- Когда спасатели заметили тело, сразу вызвали медиков.
- Однако те по приезду смогли только констатировать смерть.
- Какова причина разрушения – пока не сообщают.
Квартира, где рухнул потолок / Фото ГСЧС
Другой обвал в этот день
Также 6 июля обрушилось здание старой котельной на улице Старопортофранковской. Ее части упали на боксы для парковки авто. Там в этот момент были 2 автомобиля, которые повредились.
Люди в результате инцидента не пострадали. Спасатели предостерегают о возможности повторного обвала отдельных частей этого здания.
Обвал котельной на Старопортофранковской / Фото ГСЧС и "7 канала"