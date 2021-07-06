Обвалился потолок квартиры в Одессе: погибла бабушка – фото, видео

В Малиновском районе Одессы обвалился потолок квартиры в жилом доме. Когда начали разбирать завалы, обнаружили тело пожилой женщины.

Это случилось на улице Степной во второй половине дня 6 июля. Погибшей было примерно 83 года (родилась в 1938 году).

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Помогать было уже поздно

Под завалами была владелица квартиры.

Там разрушилось межэтажное перекрытие.

Общая площадь разрушения – 20 квадратных метров.

Когда спасатели заметили тело, сразу вызвали медиков.

Однако те по приезду смогли только констатировать смерть.

Какова причина разрушения – пока не сообщают.

Квартира, где рухнул потолок / Фото ГСЧС

Другой обвал в этот день

Также 6 июля обрушилось здание старой котельной на улице Старопортофранковской. Ее части упали на боксы для парковки авто. Там в этот момент были 2 автомобиля, которые повредились.

Люди в результате инцидента не пострадали. Спасатели предостерегают о возможности повторного обвала отдельных частей этого здания.

Обвал котельной на Старопортофранковской / Фото ГСЧС и "7 канала"