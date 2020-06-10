В Одессе участились обвалы домов. Последний случился 10 июня ночью. Из него успели эвакуировать 25 человек, которым теперь приходится жить либо у родственников, либо в гостиницах.

Что будет и дальше и где жить людям в перспективе – в комментарии 24 каналу рассказала одесская журналистка Ольга Баклаженко.

Детали Слышали треск и жаловались на трещины: жители рассказали детали обвала дома в Одессе

► Куда поселили людей сейчас

По ее словам, люди, которые потеряли места жительства, селятся к родственникам или в гостиницы "Октябрьская" или "Одесский дворик". Журналистка отметила, что есть очень небольшое количество квартир маневренного жилого фонда, и все они уже заняты.

► Что будет дальше

Также Баклаженко сообщила, что сейчас проводят экспертизу дома, где произошел обвал. Только после этого станет известно, в нем еще можно будет проживать и можно ли его восстановить. Такая же ситуация на Польском спуске, где также недавно произошел обвал.

Журналистка отметила, что информации, где жить жителям разрушенных домов дальше, в перспективе – нет.

► Неутешительные прогнозы

Кроме того – подчеркнула Баклаженко – все эксперты отмечают, что обвалов будет становиться все больше и больше. По ее словам, в Одессе уже много лет не следят за состоянием коммуникаций в домах, также нет схем теплоснабжения. Следовательно, неизвестно, что происходит с трубами в центре города. Журналистка объяснила, что очень многие коммуникации устаревшие, ведь в Одессе более тысячи памятников архитектуры. В то же время, было проведено очень мало комплексной реконструкции.

"Проблема очень серьезная и масштабная. Многие жители говорят о трещинах и о том, что они не могут жить в домах, ведь ждут обвалов", – отметила Баклаженко.

Смотрите видеокомментарий журналистки Ольги Баклаженко относительно обвалов домов в Одессе:

Что известно об обвалах домов в Одессе