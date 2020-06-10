Обвалы домов в Одессе могут продолжиться: журналистка бьет тревогу
В Одессе участились обвалы домов. Последний случился 10 июня ночью. Из него успели эвакуировать 25 человек, которым теперь приходится жить либо у родственников, либо в гостиницах.
Что будет и дальше и где жить людям в перспективе – в комментарии 24 каналу рассказала одесская журналистка Ольга Баклаженко.
Детали Слышали треск и жаловались на трещины: жители рассказали детали обвала дома в Одессе
► Куда поселили людей сейчас
По ее словам, люди, которые потеряли места жительства, селятся к родственникам или в гостиницы "Октябрьская" или "Одесский дворик". Журналистка отметила, что есть очень небольшое количество квартир маневренного жилого фонда, и все они уже заняты.
► Что будет дальше
Также Баклаженко сообщила, что сейчас проводят экспертизу дома, где произошел обвал. Только после этого станет известно, в нем еще можно будет проживать и можно ли его восстановить. Такая же ситуация на Польском спуске, где также недавно произошел обвал.
Журналистка отметила, что информации, где жить жителям разрушенных домов дальше, в перспективе – нет.
► Неутешительные прогнозы
Кроме того – подчеркнула Баклаженко – все эксперты отмечают, что обвалов будет становиться все больше и больше. По ее словам, в Одессе уже много лет не следят за состоянием коммуникаций в домах, также нет схем теплоснабжения. Следовательно, неизвестно, что происходит с трубами в центре города. Журналистка объяснила, что очень многие коммуникации устаревшие, ведь в Одессе более тысячи памятников архитектуры. В то же время, было проведено очень мало комплексной реконструкции.
"Проблема очень серьезная и масштабная. Многие жители говорят о трещинах и о том, что они не могут жить в домах, ведь ждут обвалов", – отметила Баклаженко.
Смотрите видеокомментарий журналистки Ольги Баклаженко относительно обвалов домов в Одессе:
Что известно об обвалах домов в Одессе
- 9 апреля старинный дом рухнул в центре Одессы на углу улицы Канатной и переулка Нахимова. Прохожим в последний момент удалось перебежать дорогу на другую сторону.
- 7 мая произошел обвал дома по адресу Польский спуск, 9. Сейчас его признали аварийным.
- 18 мая частично обвалился дом на Торговой – с первого по третий этаж. Пострадавших и жертв там тоже не было. Однако дом практически разрушен, а это памятник архитектуры 1890 года.
- 21 мая обвалился дом на улице Среднефонтанской. К счастью, жертв и пострадавших не было.
- 10 июня в 3 ночи произошел обвал дома на улице Ясной. Люди проснулись от треска и стали скорее выбегать, один человек травмирован.