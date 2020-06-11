"Слуги народа" написали постановление о признании работы Национального банка Украины за последние 6 лет – неудовлетворительной. Началось это буквально на следующий день после того, как Украина подписала меморандум с МВФ, пообещав гарантировать независимость и неприкосновенность. Авторы постановления обвиняют руководство НБУ в создании финансовой пирамиды государственных долговых обязательств.

Это тот случай, когда на "белое" говорят "черное". Была абсолютно правильная политика причем не НБУ, а Министерства финансов. Об этом в прямом эфире на 24 канале заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Он пояснил, что, во-первых, они сделали заимствования гривны вдвое дешевле. Во-вторых, какие обычно признаки пирамиды? Постоянно заимствуйте дороже. Была же прямо противоположная ситуация – Украина постоянно занимала дешевле.

В-третьих, долговая нагрузка увеличивается, а у нас уменьшалась. Плюс стоимость этого долга была постоянно дешевле. Там не было ни одной пирамиды, там была антипирамида,

– рассказал Сергей Фурса.

Инвестиционный банкир сообщил, что Нацбанк поднял учетную ставку, когда боролся с инфляцией. Ведь именно такая главная задача Национального банка была прописана в законе. Они действительно ее побороли, потому что в Украине самая низкая инфляция за последние годы – 2%.

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"Они сделали свою работу и сделали ее замечательно. Еще плюс параллельно снизили сейчас учетную ставку, потому что работа была выполнена и экономические обстоятельства позволяли ее уменьшить", – добавил Фурса.