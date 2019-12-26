Обвинительный приговор Труханову огласят 4 февраля

Геннадий Труханов проводит свои последние месяцы на посту мэра Одессы. Вместе с ним на политическое дно, ориентировочно 4 февраля, уйдет и его партия "Доверяй Дед", если он не предпримет "реанимационный" пакет действий.

Об этом в статье на "Обозревателе" пишет Мария Шевчук.

На юге Украины разворачивается интереснейшая борьба за власть в стратегически важном городе. При всем ворохе коррупционных скандалов и нерешенных инфраструктурных проблемах мэру Геннадию Труханову удавалось сохранять высокий рейтинг. И даже бешеная популярность партии "Слуга Народа" не гарантировала бы победу на мэрских выборах соратнику Зеленского. Впрочем, Офис президента решил воспользоваться припасенным еще их предшественниками козырем в виде уголовного производства по факту недостоверного декларирования Геннадием Трухановым.



Источники в правоохранительных органах утверждают, что доказательств против мэра Одессы очень много. В совокупности с доказательной базой и политической волей Офиса президента у Труханова вообще нет никаких шансов на оправдательный приговор. В Киеве уже даже определились с датой вынесения приговора градоначальнику Одессы – 4 февраля.



Ранее в СМИ уже просочилась информация, что в Офисе президента всячески способствуют тому, чтобы мэр Одессы в любом случае получил обвинительный приговор в виде штрафа в размере 51 тысячи гривен и запрета как минимум в течение одного года на занятие должностей в органах власти.



Депутаты из партии "Доверяй делам" ныне пребывают в крайнем замешательстве и не понимают, что делать. Ведь без мэра Труханова партия "Доверяй делам" еще больше потеряет свой рейтинг и в лучшем случае превратится в микропартию в Одесском горсовета, а в худшем – вообще останется за бортом. Так или иначе в 2020 году Южная Пальмира может войти в новую эпоху – у города сменится мэр и значительно обновится состав депутатского корпуса.



Кстати, если верить инсайдерской информации, то в ближайшее время мэру Одессы будут объявлены еще два подозрения в совершении преступлений.

Доказательная база НАБУ

То, что Геннадия Труханова смогут с легкостью привлечь к ответственности, было понятно с самого начала. Ни у кого не было сомнений, что Татьяна Колтунова и Геннадий Труханов, несмотря на официальный развод, продолжают состоять в браке. Сам Геннадий Леонидович появлялся на публике в сопровождении своей жены и раздавал интервью, в которых Татьяну Колтунову называл супругой.

Собственно, собирать материал против Труханова детективы НАБУ начали именно с широкоизвестных фактов, таких как посещение мэром со своей женой Одесского кинофестиваля-2017 и одесситки, родившей пятеро детей в 2016 году. В обоих случаях Татьяну Колтунову представляли в качестве супруги Геннадия Леонидовича. К тому же в интервью "Комсомольской правде в Украине" от 29.05.2014 Труханов заявил, что со своей женой он уже 30 лет вместе. Отметим, что свой развод они оформили еще в 1997 году. О серьезности и прочности гражданского брака Труханова и Колтуновой говорит тот факт, что после официального развода они обвенчались. Но все это косвенные доказательства, которые не могут лечь в основу обвинительного приговора.



Но у детективов НАБУ есть реальные доказательства, которые устраняют сложность в трактовании судьей субъективного понятия "совместный быт, права и обязанности" в контексте неофициальной семейной жизни. В скором времени, в Высшем антикоррупционном суде представят информацию от мобильных операторов о нахождении мобильных телефонов Геннадия Труханова и Татьяны Колтуновы по одному и тому же адресу каждый день. Помимо этого, у обвинения имеются данные от Пограничной службы о том, что Труханов с Колтуновой часто выезжали за границу и возвращались также вместе.

Во время обыска по месту проживания Татьяны Колтуновой детективы обнаружили вещи Геннадия Труханова, а с помощью прослушки им удалось зафиксировать, что мэр Одессы и его гражданская жена каждый день общаются по телефону на семейно-бытовые темы.

Вот пример одного из разговоров, состоявшийся 21 августа 2016 года.

Колтунова: Гешунь, привет. Ты занят чем-то?

Труханов: Ну я сейчас на празднике. Сейчас буду ехать домой. А что?

Колтунова: Ничего, просто хотела сказать, что мы дома.

Труханов: Ну хорошо, скоро буду.

Ранее на первом заседании прокуроры уже успели зачитать одно из аудиособщений из мессенджера WhatsApp, в котором Колтунова обсуждала проблему заполнения декларации ее мужем Геннадием Трухановым. Жена мэра Одессы рассказала, что она не хочет декларировать все своё имущество и драгоценности. По нашим сведениям, в телефонах Труханова и Колтуновой детективы нашли много совместных фотографий, в том числе и с отдыха заграницей.

Итак, против Труханова детективы имеют полный набор доказательств, что Татьяна Колтунова фактически является его женой, а именно:

– повседневное пребывание по одному адресу, что подтверждают данные с базовых мобильных станций связи;

– совместные поездки заграницу;

– каждодневное общение в связи с семейными обязанностями по мобильному телефону;

– нахождение личных вещей Труханова в квартире Колтуновой;

– фотографии о проведении досуга;

– переговоры с дочкой, в которых Колтунова говорит о необходимости заполнения декларации, так как она проживает вместе с Трухановым;

– появление на публике в качестве супружеской пары.

Как видите, докаательств очень много и благодаря им создается картина полноценной семейной жизни.