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Обвиняемая в домогательстве Азия Ардженто заявила, что это ее изнасиловал несовершеннолетний

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Азия Ардженто (слева), Джимми Беннетт (справа)
Азия Ардженто (слева), Джимми Беннетт (справа)

Итальянская актриса Азия Ардженто, которую обвиняют в растлении несовершеннолетнего актера Джимми Беннетта, заявила, что подросток сам принудил ее к сексу, а также требовал у нее деньги.

Как известно, Джимми Беннет обвинил актрису в домогательствах, когда ему было 17 лет.

В ответ звезда заявила, что инициатива была от самого Беннетта. Об этом сообщил ее адвокат Марк Джей Хеллер.

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По словам Азии, парень якобы принудил ее к сексу, а после этого требовал у нее деньги за свое молчание.

Адвокат не отрицает переписку Ардженто, в которой она описывает секс с 17-летним Беннетом. Но в ней актриса утверждала, что "возбужденный мальчишка набросился на нее".

"Я занялась с ним сексом, это было очень странно", – написала Ардженто.

Хеллер отметил, что тогда Азия решила не подавать судебный иск на Беннетта за изнасилование.

Кроме того, защитник актрисы прокомментировал то, что у нее никогда не было сексуальных отношений с Беннетом. Он подчеркнул, что единичный случай сексуальной связи нельзя назвать сексуальными отношениями, пишет TMZ.

По словам адвоката, Беннет требовал деньги у Ардженто и ее бойфренда – повара и телеведущего Энтони Бурдена, угрожая придать истории огласку. Бурден согласился заплатить парню 380 тысяч долларов за молчание, но выплатил только 250 тысяч – Бурден совершил самоубийство в начале июня.

Защита Ардженто добавила, что не собирается обращаться в суд по поводу инцидента.

Напомним, в августе The New York Times сообщал, что Ардженто занималась сексом с 17-летним Беннеттом в 2013 году в Калифорнии. Возраст согласия в этом штате наступает в 18 лет.

При этом Ардженто стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Секс-скандал
Источник: 24 Канал
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