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      Обвиняемого в теракте в Стамбуле могут приговорить к почти 2400 годам заключения

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      Прокуратура просит 40 пожизненных для террориста из Стамбула / epa.eu

      В Турции продолжается судебный процесс в отношении Абдулкадира Машарипова – гражданина Узбекистана, обвиняемого в организации теракта в Стамбуле трехлетней давности. Если его вину докажут, то ему грозит 2 тысячи 385 лет за решеткой.

      За убийство 39 человек в новогоднюю ночь 1 января 2017 года прокурор просит для Машарипова 40 пожизненных заключений. Об этом сообщает "Радио Свобода".

      Важно! Террорист, который расстрелял ночной клуб в Стамбуле, сделал громкое заявление

      В целом гражданину Узбекистана грозит 2 тысячи 385 лет за решеткой – 15 лет за участие в террористической группе и еще 2 тысячи 370 лет за убийства 39 человек (примерно по 92 года за каждое).

      В обвинительном заключении правоохранителей в целом есть 58 подозреваемых лиц. Из них 18 человек находятся под стражей, а еще восемь прокуроры требуют оправдать.

      В частности, в списке подозреваемых в подготовке и организации теракта есть жена Машарипова Зарина Нуруллаева и еще трое предполагаемых соучастников.

      Что известно о теракте в Стамбуле?
      Теракт в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь 1 января 2017 года. В одном из ночных клубов города стрелок застрелил охранника, а позже открыл огонь внутри.

      В результате стрельбы погибли 39 человек, а еще 69 – получили ранения различной тяжести. Больше всего погибших были гражданами Турции и Саудовской Аравии.

      Абдулкадір Машаріпов
      Стамбульский стрелок Абдулкадир Машарипов

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Жертвы Теракт в Стамбуле Постраждалі Убийство Терроризм Стрельба Новости Турции
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