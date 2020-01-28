Обвиняемого в теракте в Стамбуле могут приговорить к почти 2400 годам заключения

В Турции продолжается судебный процесс в отношении Абдулкадира Машарипова – гражданина Узбекистана, обвиняемого в организации теракта в Стамбуле трехлетней давности. Если его вину докажут, то ему грозит 2 тысячи 385 лет за решеткой.

За убийство 39 человек в новогоднюю ночь 1 января 2017 года прокурор просит для Машарипова 40 пожизненных заключений. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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В целом гражданину Узбекистана грозит 2 тысячи 385 лет за решеткой – 15 лет за участие в террористической группе и еще 2 тысячи 370 лет за убийства 39 человек (примерно по 92 года за каждое).

В обвинительном заключении правоохранителей в целом есть 58 подозреваемых лиц. Из них 18 человек находятся под стражей, а еще восемь прокуроры требуют оправдать.

В частности, в списке подозреваемых в подготовке и организации теракта есть жена Машарипова Зарина Нуруллаева и еще трое предполагаемых соучастников.

Что известно о теракте в Стамбуле?

Теракт в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь 1 января 2017 года. В одном из ночных клубов города стрелок застрелил охранника, а позже открыл огонь внутри.



В результате стрельбы погибли 39 человек, а еще 69 – получили ранения различной тяжести. Больше всего погибших были гражданами Турции и Саудовской Аравии.



Стамбульский стрелок Абдулкадир Машарипов