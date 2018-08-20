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Обвиняемый в домогательствах Эд Вествик возвращается в кино

14 Читати новину українською
Эд Вествик
Эд Вествик / Instagram / @edwestwick

Голливудский киноактер и звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик возвращается в съемочный процесс в кинематографе. После расследования секс-скандала, в который попал актер, с него сняли все обвинения.

Об этом сообщают на TMZ.

На днях кинозвезду увидели на улицах Калифорнии, где и спросили Эда, правда ли, что он возвращается в кино, он ответил утвердительно: "Я рад, что все решилось и все все правильно поняли. Очень скоро я вернусь к работе".

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Стоит добавить, что около месяца назад адвокат Вествика Блэр Берк сообщала о снятии всех обвинений с актера из-за недостаточного количества доказательств.

 

"С самого начала все было ясно, каждое из заявлений этих женщин было абсолютной ложью. Жаль, что есть те, кто поверил в это, и что надо было 8 месяцев, чтобы репутация Эда была очищена от всех этих обвинений. Я надеюсь, что те, кто сделал столь быстрые выводы, ничего не зная о немалом количестве доказательств невиновности в этом деле, будут думать в следующий раз, прежде чем публично обвинять кого-то", – заявляла Берк.

Напомним, что актера Эда Вествика в ноябре прошлого года обвиняло в сексуальных домогательствах четверо женщин: Кристина Коэн, Орели Винн, Рэйчел Эк и Хейли Фридман. Все громкие заявления актер отрицал, однако с марта 2018 года он находился под следствием.

Теги: LifeStyle Голливуд Секс-скандал Кино
Источник: 24 Канал
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