Зеленський наголосив, що нормандський формат зосереджений лише на врегулюванні ситуації на Донбасі. Водночас необхідно працювати також над поверненням окупованого Криму та розв'язанням питання "Північного потоку-2".

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"Там (у нормандському форматі – 24 канал) не мовиться ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми у такому випадку стали б частиною цієї конструкції,

– наголосив український лідер.

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