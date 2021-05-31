Зеленський наголосив, що нормандський формат зосереджений лише на врегулюванні ситуації на Донбасі. Водночас необхідно працювати також над поверненням окупованого Криму та розв'язанням питання "Північного потоку-2".
Зауважте Кравчук впевнений, що зустріч Байдена і Путіна вплине на ТКГ і нормандський формат
"Там (у нормандському форматі – 24 канал) не мовиться ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми у такому випадку стали б частиною цієї конструкції,
– наголосив український лідер.
Нормандський формат: останні новини
- Останнє засідання політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" відбулося 26 травня. В Офісі Президента розповіли, що під час зустрічі відбувся дуже жорсткий обмін думками.
- Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія робить усе можливе, аби "загальмувати, зупинити, заблокувати ухвалення конкретного рішення".
- Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив: українська сторона намагається "зібрати" нормандський формат на рівні міністрів. Однак очільник МЗС Росії Сергій Лавров є "достатньо професійним дипломатом, щоб дуже вишукано та красиво уникати цієї зустрічі".
- Ще у квітні 2021 року Зеленський заявив, що до нормандського формату мають доєднатися США, Британія і Канада.