23:22
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 19°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. На Дерипаску посыпались беды. Мафия по-русски
Вєсті Кремля
21:35, сегодня
Вести.UA. Как Луценко выгонял злого духа. Пчелы Ляшко
Вєсті.UA
20:45, сегодня
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, сегодня
Телеканал новостей 24 Блоги Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню

587
Гройсман и Порошенко
Гройсман и Порошенко / Апостроф

Вчера сотрудники главка "К" СБУ провели обыски в Винницком управлении Государственной фискальной службы, включая кабинет начальника областной ГФС Руслана Осмоловского.

Также обыски планируются в киевском центральном аппарате ГФС, включая исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана. Два уголовных дела, где фигурировал Продан, которые были закрыты СБУ после назначения Продана в 2017-м году, сейчас возобновлены. Также СБУ проверяет по базам данных задекларировванные покупки, имущество и финансы премьер-министра Гройсмана, Продана и их ближайшей команды.

Читайте также: Гройсман сделал неожиданное заявление о налоговой милиции

Война за контроль таможни накануне выборов разгорается, и отношения президента и премьер-министра из натянутых превратились во враждебные. Решение Гройсмана допустить для борьбы с контрабандой на таможне национальную полицию стало точкой невозврата в отношениях премьера с президентом. По сути, этим решением Гройсман противопоставил влиянию Порошенко влияние Авакова. Такое Гройсману не простят. И вот СБУ начинает трясти руководство ГФС, и лично Продана, который непосредственно контролирует все, что связано с таможней.

К каким последствиям приведет война за таможню с участием с одной стороны СБУ, а с другой – ГФС и Нацполиции?

С одной стороны легальному бизнесу легче работать, если вместо обычного договорняка между ГФС И СБУ будут наоборот противоречия, конфликты, вероятность вымогательства минимальна,отбиться от любых претензий проще, есть куда жаловаться, все чиновники бояться.

С другой стороны, для бизнеса возникают проблемы, поскольку в таких мутных условиях еще более слабеет контроль за настоящими правонарушителями, расширяются возможности серого и черного импорта, контрабандистов, которые применяют различные схемы уклонения от уплаты таможенных сборов, и приобретают преимущества перед легальными предпринимателями.

В целом, для нашей примитивно организованной и несамостоятельной таможни нынешний конфликт гораздо лучше стагнации.

Нынешний конфликт президента и премьера накануне выборов показывает, что хаос на таможне требует системных решений. Реформы ГФС и СБУ, о которых все говорят, назрели, в рамках существующей системы отношений в руководстве страны реформы являются единственным разумным выходом из конфликта. Надеюсь, еще до президентских выборов будут приняты стратегические решения по связанным вопросам – реформе СБУ, Государственной фискальной службы – создание Национального бюро финансовых расследований, и реформе Службы по борьбе с преступлениями в сфере экономики МВД.

Напомним, редакция не несет ответственности за мнение автора. 

Читайте также: Лучшие регионы для жизни и бизнеса – Киев и Одесская область, – рейтинг ГФС

Автор: Юрий Бутусов
Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Новости политики Публикации Петр Порошенко Государственная фискальная служба Государственная таможенная служба СБУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
9 июля, 10:00 Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
175
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук