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Семен Кабакаев

Обыски в РИА "Новости": необходимо закрыть все отравляющие сознание издания

198
РИА
РИА "Новости" / Фото из открытых источников

Так как вчера был забанен российскими ботами, скажу сегодня по поводу РИА "Новости".

Я считаю, что все российские СМИ должны быть заблокированы, лишены лицензий и просто закрыты. Особенно, если учитывать, что такие проекты как Первый канал, РИА, Раша Тудей, Спутник – это специально созданные пропагандистские издания РФ.

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После вчерашних обысков, главреда РИА уже везут в Херсон. Меру пресечения задержанному по подозрению в госизмене будет избирать суд Херсона.

У нас много других паразитов: Интер, НьюзВан, Вести, СтранаЮА и прочие. Если первые перечисленные – это официальная резидентура, которая продолжает влиять не только в Украине, а и по всему миру, то вторые неофициальная резидентура, которая играет по нашим законам и с нашими исполнителями, типа Левочкин-Мураев.

Мое мнение, что нужно забрать у всех лицензии и закрыть отравляющие сознание издания, которые подконтрольны стране агрессору. У нас хватет аналогов: оппозиционных, независимых, провластных-разных вообщем. Но российским агентам не место в Украине.

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Автор: Семен Кабакаев
Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Российская пропаганда Публикации Обыски в киевском офисе "РИА Новости" СМИ
Источник: Семен Кабакаєв
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