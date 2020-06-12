Сотрудники ГБР 11 июня провели обыск в компании SAGA Development. Ее возглавляет Андрей Вавриш – друг экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Бюро интересовалось застройкой на участке Национальной академии внутренних дел.

Компании Вавриша обыскали

Обыск в компании SAGA Development ГБР провело 11 июня, сообщил в фейсбуке ее гендиректор Андрей Ваврыш.

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Мои сотрудники поймали кучу инвестнянь от ГБР, которые пришли поздравить с новым офисом, провели им экскурсию, показали предприятие, полностью диджитализованное – они были поражены,

– написал с сарказмом Вавриш.

Он также обнародовал копию судебного постановления об обыске. В ней говорится, что во время досудебного следствия "проверяются сведения о законности строительства на земельных участках города Киева".



В компании Андрея Вавриша ГБР провело обыски / Фото с фейсбука Андрея Вавриша

Детали судебного постановления

В документе указаны 11 жилых комплексов – построенных и тех, строительство которых продолжается.

По словам Вавриша, ГБР интересовалось застройкой SAGA Development на участке Национальной академии внутренних дел. Речь идет о комплексе "O2 Residence" на 22-м километре Бориспольского шоссе.

Застройщик рассказал, что Государственное бюро расследований расследует дело по статье "злоупотребление служебным положением". И добавил, что своей деятельностью бюро противодействует "законной хозяйственной деятельности".



Застройщик опубликовал копию судебного постановления / Фото с фейсбука Андрея Вавриша

Обратите внимание! В октябре 2019 года Bihus.info сообщили, что компании с орбиты бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана и застройщика Андрея Вавриша строят жилой комплекс. Работы велись на 30 гектарах рекреационной земли Национальной академии МВД.

Что известно об Андрее Ваврише и его компании