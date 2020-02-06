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      Обыск у журналистов из-за прослушки Гончарука: СБУ ответила на упреки 1+1

      17 Читати новину українською
      СБУ рассказала об обысках в 1+1 / ssu.gov.ua

      Служба безопасности Украины 5 февраля законно провела обыски на рабочем месте и дома у нескольких журналистов телеканала "1+1". Следователи выясняют их причастность к незаконной прослушке премьер-министра Алексея Гончарука и просят не делать поспешных выводов до официальных результатов расследования.

      Представители спецслужбы проанализировали заявления "1+1" и решили уточнить свою позицию относительно обысков. Соответствующее заявление обнародовано на фейсбук-странице СБУ.

      Важно: СБУ провела обыск в офисе телеканала 1+1: все что известно – фото, видео

      В ведомстве опровергли заявление журналистов о глобальном и незаконном обыске. По их словам, проверка прошла только на рабочих местах некоторых журналистов и была законной.

      "В данный ситуации было невозможно получить доказательства путем проведения других следственных действий. СБУ действовала исключительно в рамках законодательства, на основании постановления следственного судьи", – отметили в ведомстве.

      В СБУ добавили, что следственные действия никак не повлияли на телеэфир, а "журналисты продолжили свою профессиональную деятельность и это никоим образом не может расцениваться, как давление на свободу слова".

      К теме: Обыски на канале Коломойского 1+1: причины и сценарии развития событий

      Также Служба безопасности подтвердила, что обыски проходили по делу "пленок Гончарука". Следователи изъяли у журналистов компьютеры и проверят их на вероятность "уничтоженной информации".

      Устанавливается причастность различных лиц и их роль в совершении этого преступления. Это не значит, что журналисты лично делали записи. Однако они могли быть приобщены к этому делу. Досудебное расследование продолжается,
      – добавили в СБУ.

      Кроме журналистов, СБУ проверила "отдельных министров, представителей Нацбанка, правоохранителей и других".

      Почему прошли обыски в офисе 1+1

      • СБУ пришла с обыском в офис телеканала "1+1" вечером 5 февраля. Проверка проводилась в редакции программ "Деньги" и "Секретные материалы", журналисты которых якобы могут быть причастны к скандальной прослушке премьера Алексея Гончарука.
      • Правоохранители обыскали и изъяли рабочие компьютеры журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько. Также следователи провели обыски и дома у медийщиков.
      • Сами журналисты отвергают любую причастность к делу прослушки Гончарука.
      • Группа 1+1 медиа отмечает, что проверка может быть связана с их расследованиями и разоблачениями. В медиа также заявили, что считают этот обыск нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимое СМИ.
      • На скандал уже отреагировал президент Владимир Зеленский. По его данным, запись разговоров Гончарука действительно могли монтировать и слить в сеть журналисты 1+1. Также глава государства отреагировал на просьбу журналистов помочь: "Мне очень жаль, но я не могу вмешиваться в следственные действия".

      Что известно о прослушке Гончарука?15 января в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского относительно причин укрепления курса гривны.

      Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").

      17 января президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям разобраться с прослушкой в кабинете правительства. Делом занимается СБУ, открыто уголовное производство.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Скандал Журналисты Прослушка Гончарука СМИ СБУ Расследования Обыск на 1+1
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