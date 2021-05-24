Горсовет Кривого Рога обыскивают: подозревают хищение более полутора миллиарда

11:05

Государственная фискальная служба сообщила, что проводит обыски в городском совете Кривого Рога (Днепропетровская область). Нескольких должностных лиц подозревают в незаконных схемах с закупками на 1,7 миллиарда. Сейчас следователи пытаются найти доказательства.