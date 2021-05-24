Горсовет Кривого Рога обыскивают: подозревают хищение более полутора миллиарда

24 мая 2021 , 11:05
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Источник:

ГФС

Государственная фискальная служба сообщила, что проводит обыски в городском совете Кривого Рога (Днепропетровская область). Нескольких должностных лиц подозревают в незаконных схемах с закупками на 1,7 миллиарда. Сейчас следователи пытаются найти доказательства.

Об обысках сообщили примерно в 12:20 24 мая. Их проводит управление финансовых расследований под руководством прокуратуры.

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Правоохранитель на входе в горсовет Кривого Рога / Фото ГФС

Больше о схеме, которую разоблачили

  • Следователи считают, что в 2018 – 2021 годах там воровали средства на тендерных закупках.
  • Тендеры горсовета получали фирмы, у которых есть признаки фиктивности.
  • Общая сумма всех договоров, о которых говорится, – 1 миллиард 700 тысяч гривен.
  • Сколько из этих средств пошли в карманы коррупционеров – еще неизвестно.
  • В Фискальной службе сообщили, что чиновники использовали реквизиты, документы и печати вероятно фиктивных предприятий.
  • Они это делали при содействии должностных лиц исполкома горсовета.
  • Это делали ради уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.
  • Во время обысков хотят найти документы подозрительных закупок и черновые записи злоумышленников.
  • Сколько людей подозревают в этом деле – пока не сообщается.


Правоохранитель возле кабинета, который обыскивают в Криворожском горсовете / Фото ГФС

Обратите внимание! Служба безопасности Украины подозревает руководителя территориальной общины на Днепропетровщине в разворовывании бюджета с помощью подставных фирм. В процессе обысков обнаружили доказательства коррупции в почти 100 договорах. 

 

Автор: Олександр Марчак