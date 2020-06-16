Под видом договора с английской фирмой государственный "Электротяжмаш" убыточно поставлял запчасти на Брянский машиностроительный завод.

В помещениях "Электротяжмаша" проводят обыски, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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Незаконные сделки и миллионные убытки

Во время досудебного расследования установили, что в 2019-2020 годах должностные лица заключили ряд заведомо убыточных сделок. Завод торговал с агрессором в обход санкциям.

Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации,

– говорится в сообщении.

По предварительно установленным данным, только из-за двух поставок тяговых агрегатов государственное предприятие понесло убытки на сумму более миллиона гривен.

Обыски на "Электротяжмаше" / Фото пресс-службы Харьковской прокуратуры

Продукция государственного предприятия, которое и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости. Все расчеты проводились в российских рублях.

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На заводе продолжаются обыски

Ряд поставок еще не осуществили, потому что не завершился производственный цикл. При этом документы уже подписаны. Правоохранители пока изымают доказательства реализации по такой же схеме других видов продукции. Устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления.