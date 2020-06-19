Силовики обыскали горсовет Днепра, а также коммунальные предприятия и городские СМИ. Это происходило одновременно с презентацией партии "ПроПозиція", в которую входят мэры нескольких украинских городов, в частности – Борис Филатов.

Обыски были проведены по факту злоупотребления служебным положением при проведении госзакупок. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

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По данным следствия, коммунальное предприятие Днепровского горсовета провело тендерные закупки по предоставлению рекламных и маркетинговых услуг более чем 130 миллионов гривен. Говорится об освещении деятельности мэрии, его исполнительных органов, должностных лиц и депутатов через СМИ.

Пресс-служба прокуратуры отметила: победителями тендеров стали посредники – 8 ФЛП, которые имеют признаки фиктивности. Именно с ними и заключили договоры на оказание услуг. В то же время эти работы фактически выполняют работники этого коммунального предприятия.

Во время обысков правоохранители изъяли деньги и носители информации. А также документы, касающиеся вышеупомянутых договоров, ключи электронной цифровой подписи ФЛП и их печати. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Реакция мэрии Днепра

В то же время в прямом эфире 24 канала ситуацию прокомментировал заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко. Он заверил, что причиной является деятельность мэра Днепра Бориса Филатова.

Отдельные работники спецподразделений в не слишком корректной форме говорили руководителям коммунальных предприятий: или ваш мэр сейчас прекращает эфир и "закрывает рот", или же мы продолжаем следственные действия,

– отметил он.

И подчеркнул, что директора коммунальных предприятий не могут раздавать задания главе города. Лысенко также подчеркнул, что такие действия силовиков он не может называть следственными действиями.

"В последний раз похожие вещи я видел в 2012 году. Думал, что такое уже давно отошло в историю, никогда больше такого не будет. Но, к сожалению, действующая власть смогла "переплюнуть" и Порошенко, и даже "преподобного" Януковича", – заверил заместитель городского главы.

На вопрос о том, что же искали силовики во время обысков, он ответил коротко и лаконично: "Искали измену".

"Произошла масштабная атака полностью на весь спектр наших действий. Появлялся определенный господин Николай, он пытался связаться со мной. К счастью, я не поднимаю трубку, от незнакомых номеров. Информацию передавали через моих помощников. Говорили: прекратите то, что делает Филатов в Киеве, остановите эфир. На этом все закончится, мы тихо и спокойно пойдем. Этого не произошло, поэтому все продолжалось", – подытожил Лысенко.

Комментарий Лысенко для 24 канала: смотрите видео