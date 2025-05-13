Нацполиция проводит более 200 обысков в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине, передает 24 Канал.

Смотрите также В США из-за Илона Маска хотят заставить госслужащих проходить тест на наркотики, – Axios

Что известно

Полицейские документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в промышленных масштабах, а также ликвидируют нарколаборатории и склады по фасовке "товара", среди которого альфа-PVP, амфетамин и мефедрон.

"Информация о результатах позже", – заявили в полиции.

Разоблачение злоумышленников и поиски наркотиков / Фото полиция

Напомним, что 10 мая стало известно, что 6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранили от должностей.