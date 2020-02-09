Обыски на 1+1 ради рейтинга, вероятное увольнение Богдана и угроза для Гончарука: блоги недели

Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем - как обыски на 1+1 могут помочь Зеленскому, слухи об увольнении главы Офиса президента и почему Гончарук неправильно понял президента.

​1. Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче







Поки що в Україні не було зафіксовано жодного випадку захворювання на новий вірус, але увага ЗМІ та громадськості прикута до нього так, наче центр епідемії не в далекому Китаї, а десь на Оболоні. Тим часом від звичайного грипу по всьому світу щороку помирає від 300 до 600 тисяч людей.



Все найважливіше про коронавірус.

2. Гончарук не зрозумів Зеленського. Чи йде до відставки?







Якщо прем'єр – не лідер, політики його з'їдять. І от саме це відбувається з Олексієм Гончаруком – його вже майже доїли.



Читайте більше матеріалів про Олексія Гончарука.

3. Обшуки на 1+1: чому Зеленський тільки виграє від цього







Враховуючи публічність і резонанс ситуації, слідству, як і по справі Шеремета, доведеться оприлюднювати не лише "докази", а й пояснювати свою логіку.



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4. Загроза для країни. Чому Зеленський може звільнити Богдана







Офісом президента продовжує ходити чутки – звільнять главу ОП Андрія Богдана чи ні.



Читайте більше про голову Офісу президента Андрія Богдана.

5. Убойный месяц в исполнении "слуг"







Поддержка Зеленского и его партии просела, но пока остается на удивление высокой. То, как разворачивались события в январе, могло бы и сильнее ударить по президенту.



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