Обыски СБУ на 1+1: Шуфрич будет созывать срочное заседание Комитета по вопросам свободы слова
В офисе спецпроектов "Деньги" и "Секретные материалы" от телеканала "1+1" до сих пор приводит обыск СБУ. Там присутствует председатель Комитета по вопросам свободы слова и нардеп от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич.
Он заявил, что уже завтра, 6 февраля в 14: 30, будет созывать комитет для того, чтобы он выяснял все детали этой ситуации, сообщает корреспондент 24 канала.
Важно: СБУ проводит обыск в офисе телеканала 1+1: видео
На заседания Шуфрич приглашает депутатов и журналистов, в том числе и канала "1+1".
По словам нардепа от "ОПЗЖ", никаких преград и вмешательств в журналистскую деятельность не было. Журналисты, однако, это отрицают, объясняя тем, что во время обысков не могут выполнять свою работу.
Вместо того, чтобы выполнять свои непосредственные обязанности журналиста, писать сюжет и монтировать, я вынужден наблюдать весь этот происходящий цирк под названием обыски СБУ,
– обратился к Шуфричу журналист "1+1" Владимир Тимофийчук.
"Как раз ради этого, чтобы выяснить все эти обстоятельства и дать им парламентскую оценку, я созвал заседание Комитета по вопросам свободы слова", – ответил журналисту Шуфрич.
К теме: СБУ против 1+1: Куксин и Дубинский прокомментировали обыски на канале
Что известно об обысках на "1+1"
В офисе спецпроектов "Деньги" и "Секретные материалы" от "1+1" СБУ проводит обыски. Такая проверка связана со скандальной прослушкой премьера Алексея Гончарука. Правоохранители подозревают, что запись разговора могли монтировать на компьютере журналиста Евгения Куксина.
Кто такой Евгений Куксин – читайте здесь.
Журналист "1+1" Евгений Куксин во время обыска / скриншот
Также известно, что ранее продюсером программ был действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. К слову, именно он одним из первых и сообщил об обысках и прибыл на место происшествия. По его словам, он не ожидает больших результатов от обысков и дела. По его мнению, это происходит для отвлечения внимания от сути пленок.
Зато политический эксперт Тарас Семенюк отметил, что такие события свидетельствуют о том, что внутри президентской партии фактически идет борьба кланов. Эксперт добавил: когда появились пленки, нардеп Александр Дубинский вместе со своими коллегами начал проявлять активность. Поэтому, в принципе, не сложно проследить логику, кому это могло быть выгодно.
Что известно о прослушке Гончарука?
Скандал с пленками Гончарука произошел 15 января 2020 года. Именно тогда в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского относительно причин укрепления курса гривны. Во время разговора якобы голос Гончарука сказал, что он "полный профан" в экономике и добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").
Уже 17 января Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранителям разобраться в этом вопросе.
Видео: корреспондент 24 канала об обысках на "1+1"
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