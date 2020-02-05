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      ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Обыски СБУ на 1+1: Шуфрич будет созывать срочное заседание Комитета по вопросам свободы слова

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      Нестор Шуфрич и журналист 1+1 / 24 канал

      В офисе спецпроектов "Деньги" и "Секретные материалы" от телеканала "1+1" до сих пор приводит обыск СБУ. Там присутствует председатель Комитета по вопросам свободы слова и нардеп от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич.

      Он заявил, что уже завтра, 6 февраля в 14: 30, будет созывать комитет для того, чтобы он выяснял все детали этой ситуации, сообщает корреспондент 24 канала.

      Важно: СБУ проводит обыск в офисе телеканала 1+1: видео

      На заседания Шуфрич приглашает депутатов и журналистов, в том числе и канала "1+1".

      По словам нардепа от "ОПЗЖ", никаких преград и вмешательств в журналистскую деятельность не было. Журналисты, однако, это отрицают, объясняя тем, что во время обысков не могут выполнять свою работу.

      Вместо того, чтобы выполнять свои непосредственные обязанности журналиста, писать сюжет и монтировать, я вынужден наблюдать весь этот происходящий цирк под названием обыски СБУ,
      – обратился к Шуфричу журналист "1+1" Владимир Тимофийчук.

      "Как раз ради этого, чтобы выяснить все эти обстоятельства и дать им парламентскую оценку, я созвал заседание Комитета по вопросам свободы слова", – ответил журналисту Шуфрич.

      К теме: СБУ против 1+1: Куксин и Дубинский прокомментировали обыски на канале

      Что известно об обысках на "1+1"

      В офисе спецпроектов "Деньги" и "Секретные материалы" от "1+1" СБУ проводит обыски. Такая проверка связана со скандальной прослушкой премьера Алексея Гончарука. Правоохранители подозревают, что запись разговора могли монтировать на компьютере журналиста Евгения Куксина.

      Кто такой Евгений Куксин – читайте здесь.

      куксін
      Журналист "1+1" Евгений Куксин во время обыска / скриншот

      Также известно, что ранее продюсером программ был действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. К слову, именно он одним из первых и сообщил об обысках и прибыл на место происшествия. По его словам, он не ожидает больших результатов от обысков и дела. По его мнению, это происходит для отвлечения внимания от сути пленок.

      Зато политический эксперт Тарас Семенюк отметил, что такие события свидетельствуют о том, что внутри президентской партии фактически идет борьба кланов. Эксперт добавил: когда появились пленки, нардеп Александр Дубинский вместе со своими коллегами начал проявлять активность. Поэтому, в принципе, не сложно проследить логику, кому это могло быть выгодно.

      Что известно о прослушке Гончарука?

      Скандал с пленками Гончарука произошел 15 января 2020 года. Именно тогда в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского относительно причин укрепления курса гривны. Во время разговора якобы голос Гончарука сказал, что он "полный профан" в экономике и добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").

      Уже 17 января Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранителям разобраться в этом вопросе.

      Видео: корреспондент 24 канала об обысках на "1+1"

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Обыск на 1+1 СМИ Журналисты СБУ Медиа Оппозиционная платформа – За жизнь Олександр Дубинский Нестор Шуфрич
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