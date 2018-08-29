Обыски у активистки Украинского культурного центра: женщине "шьют" участие в "Правом секторе"
В среду, 29 августа, в Симферополе после обыска дома у активистки Украинского культурного центра Ольги Павленко из ее жилища изъяли всю оргтехнику.
Об этом в Facebook сообщила организация "Крымская солидарность".
24 канал сообщал, что 29 августа утром в Симферополе сотрудники ФСБ России провели обыски дома у Ольги Павленко. Причины обысков не указывались, однако близкое окружение активистки связывает их со сливом информации о работе УКЦ пророссийскому сайту "Русская Весна".
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Обыск проводился по подозрению Ольги Павленко в участии в запрещенной организации на территории РФ "Правый сектор". Обыск окончен. Изъяли всю оргтехнику. Ольга находится в квартире,
– сообщили в "Крымской солидарности".