Обыски у журналистов в Беларуси продолжаются – теперь у корреспондента DW

Представители Следственного комитета Беларуси пришли с обыском к корреспонденту русской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому.

Об этом сам журналист утром 8 августа сообщил в своем Facebook.

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"Ко мне пришел Следственный комитет", – написал он.

Об обыске также сообщила его жена – журналистка Ольга Быковская, вспомнив о поиске понятых.

По данным белорусских СМИ, обыск начался примерно в 8:30 в среду. Правоохранители объяснили Быковскому, что пришли проводить проверку и обыск по адресу, а не к нему лично, и что есть ордер прокурора.

Напомним, 7 августа стало известно о задержании 8 журналистов и редакторов белорусских оппозиционных изданий TUT.BY и "БелаПАН". По данным Следственного комитета, операция была связана с расследованием дела о незаконном доступе к платной информации государственного агентства БЕЛТА. В тот же день Павлюк Быковский как медиаэксперт комментировал эти обыски и задержания в радиоэфире.