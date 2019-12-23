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      Обыски в "5 элементе": в клубе заявили о масштабных провокациях по политическим мотивам

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      ДБР / unian.ua

      Пресс-служба клуба "5 элемент" распространила заявление о масштабных провокациях по отношению к клубу, произошедших по результатам обыска 20 декабря.

      По результатам обыска на территории клуба в ГБР заявили об обнаружении предметов, похожих на средства негласного получения информации. После этого, согласно заявлению клуба, в некоторых СМИ развернулась кампания, подкрепленная недостоверной информацией.

      Клуб считает необходимым заявить, что событие является преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам,
      – говорится в пресс-релизе.

      Также в клубе отметили, что обыски в клубе в последнее время проходят регулярно, а масштабы подтасовки фактов и манипуляции в СМИ говорят о том, что к атаке могут быть причастны не только частные лица. "5 элемент" заявил о планах защищать себя всеми возможными правовыми инструментами.

      "Мы всегда работали и будем работать в рамках правового поля Украины, в течение всех обысков, которые регулярно проводятся в последние полгода правоохранительными органами на территории клуба, мы оказывали им полное содействие, но мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку политиков. Главной ценностью клуба "5 элемент" всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни. В течение 14 лет мы ни разу не нарушили это правило. Для нас очень важно доверие наших гостей и репутация одного из лучших клубов Украины. Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее", – сообщили в клубе.

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      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований
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