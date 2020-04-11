Обыски в библейской школе и блокпосты: кадры из жизни Першотравенска во время COVID-19

Город Першотравенск стал центром распространения коронавируса в Днепропетровской области. Началось все со сбора Международного библейского колледжа на базе церкви "Нового поколения". Полиция уже открыла уголовное производство.

Сейчас на въезде в многотысячный Першотравенск стоят блокпосты, а в самом городе дезинфицируют улицы. Людей просят не выходить из дома.

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Блокпосты в Першотравенске / Скриншот из видео

Местных массово тестируют на COVID-19. Медики уже обнаружили 27 случаев коронавируса. В тяжелом состоянии 61-летняя женщина, она сейчас в областной больнице.

По состоянию на 11 апреля в Днепропетровской области в целом обнаружили 55 случаев COVID-19.

Вспышку вируса в городе связывают с собранием представителей церкви "Нового поколения". На библейские обучения в Першотравенск съехалось несколько сотен человек со всей Украины и из-за рубежа. Колледж на базе церкви до конца марта не прекращал обучение несмотря на введение в Украине карантина.

К слову На религиозных собраниях в Першотравенске с больными COVID-19 контактировали 556 человек

Правоохранители и медики уже установили имена тех, кто контактировал с больными, на самоизоляции сейчас более полутысячи человек. Однако часть после библейских учений успела разъехаться по домам. Их теперь выискивают по всей области.

Правоохранители расследуют, почему несмотря на карантин, собрания не прекращались.

"Это нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. Сейчас продолжается досудебное расследование. В рамках производства был проведен санкционированный обыск в помещении библейской школы, во время которого изъяты вещественные доказательства", – пояснил представитель полиции Днепропетровщины Анна Старчевская.



Обыски в библейской школе / Фото Нацполиции

Организаторам грозит до трех лет за решеткой. Против религиозной организации выступили и сами жители Первотравенска. В сети даже создали закрытую группу против церкви "Новое поколение". Этот факт также теперь расследуют правоохранители.



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