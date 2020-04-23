Обыски в Кузьменко: что забрали следователи из дома подозреваемой в убийстве Павла Шеремета
Утром 23 апреля следователи пришли с обысками домой к подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Сама женщина до сих пор находится в СИЗО. Кроме ее квартиры, с обысками пришли также в квартиру ее близких.
Обыски начались в 6 утра. Об этом рассказал адвокат Юлии Кузьменко Тарас Безпалый в комментарии "Громадському радио".
Ранее Убийство Павла Шеремета: следователи под утро пришли с обысками к Кузьменко и ее близким
По его словам, продолжались обыски не менее 5 часов. Искали правоохранители взрывчатку, оружие, мобильные телефоны, компьютеры и ноутбуки.
Что изъяли во время обысков:
- Старые SIM-карты;
- Стартовые пакеты;
- Ружье, которое принадлежит гражданскому мужу Кузьменко Петру Кияну.
Адвокат отметил, что постановление суда на обыск было выдано еще 27 марта.
"Постановление действует в течение месяца. Думаю, поэтому именно сейчас и пришли, пока оно еще не потеряло силу", — добавил Беспалый.
Что известно об убийстве Шеремета и вероятной причастности Кузьменко?
Павел Шеремет – журналист белорусского происхождения, который долгое время работал в Украине. В 2016 году он погиб в Киеве в результате подрыва авто.
По версии следствия, именно Юлия Кузьменко и доброволец Андрей Антоненко закладывали взрывчатку под авто журналиста. Впоследствии его взрывала якобы сама Кузьменко.
Суд по этому делу отправил волонтера в СИЗО. Там она находится и сейчас. Последний раз ей продлили меру пресечения до 30 мая.
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