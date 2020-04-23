Обыски в Кузьменко: что забрали следователи из дома подозреваемой в убийстве Павла Шеремета

Утром 23 апреля следователи пришли с обысками домой к подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Сама женщина до сих пор находится в СИЗО. Кроме ее квартиры, с обысками пришли также в квартиру ее близких.

Обыски начались в 6 утра. Об этом рассказал адвокат Юлии Кузьменко Тарас Безпалый в комментарии "Громадському радио".

Ранее Убийство Павла Шеремета: следователи под утро пришли с обысками к Кузьменко и ее близким

По его словам, продолжались обыски не менее 5 часов. Искали правоохранители взрывчатку, оружие, мобильные телефоны, компьютеры и ноутбуки.

Что изъяли во время обысков:

Старые SIM-карты;

Стартовые пакеты;

Ружье, которое принадлежит гражданскому мужу Кузьменко Петру Кияну.

Адвокат отметил, что постановление суда на обыск было выдано еще 27 марта.

"Постановление действует в течение месяца. Думаю, поэтому именно сейчас и пришли, пока оно еще не потеряло силу", — добавил Беспалый.

Что известно об убийстве Шеремета и вероятной причастности Кузьменко?

Павел Шеремет – журналист белорусского происхождения, который долгое время работал в Украине. В 2016 году он погиб в Киеве в результате подрыва авто.



По версии следствия, именно Юлия Кузьменко и доброволец Андрей Антоненко закладывали взрывчатку под авто журналиста. Впоследствии его взрывала якобы сама Кузьменко.



Суд по этому делу отправил волонтера в СИЗО. Там она находится и сейчас. Последний раз ей продлили меру пресечения до 30 мая.