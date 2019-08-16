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      Обыски в Одесском облсовете: ГБР расследует хищение 660 миллионов гривен

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      ГБР обыскали Одесский облсовет
      ГБР обыскали Одесский облсовет / Главком

      Пока председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский вел заседание, сотрудники ГБР провели обыски в его кабинете. Правоохранители расследуют возможное хищение 660 миллионов гривен.

      Кроме этого, обыски проходят в Измаиле. Государственное бюро расследований проверит причастность мэра к коррупционным схемам в Одесском областном совете, сообщил журналист Григорий Козьма.

      Следственные действия начали по иску общественных организаций "Комитет по вопросам защиты потерпевших от преступлений" и "Время народа". Бюро проверяет, знали ли о преступлениях представители прошлой власти.


      Выписка из государственного реестра досудебных расследований / Фото Bessarabiainform

      В иске общественных организаций говорится, что Урбанский активно выделял деньги на развитие Измаильского региона: ремонты дорог, школ, инфраструктуру. Однако, по словам активистов, эти проекты никто не воплощал в жизнь, потому что тендеры выигрывали компании, связанные с мэром Измаила Андреем Абрамченко. Впоследствии эти деньги якобы выводили на оффшорные счета Урбанского.

      Общественные организации подсчитали, что с 2015 по 2019 год на развитие Измаила выделили около 2,2 миллиардов гривен, 30-40% из которых присвоили Урбанский и его окружение. Также активисты сообщили, что председатель Одесского облсовета, чтобы скрыть свои преступления, демонстрировал стражам порядка приближенность к Петру Порошенко.

      Сотрудники ГБР ведут расследование по факту присвоения государственного имущества в особо крупных размерах. Виновным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

      Местные СМИ сообщают, что сотрудники ГБР зашли в кабинет Анатолия Урбанского, начали обыски и никого не пропускают.

      Отметим, что 16 августа депутаты Одесского облсовета устроили драку во время избрания нового руководителя. Спор возник между заместителем Урбанского Виталием Свичинским и депутатами из партии "Европейская солидарность" и "Оппоблок". Первый обвинил коллег в сговоре и призвал блокировать трибуну.

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      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Измаил Коррупция Новости Одессы
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