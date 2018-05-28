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"Очарованный Винник": певец рассказал, как озвучил принца в мультфильме

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Олег Винник рассказал, как озвучил принца в мультфильме
Олег Винник рассказал, как озвучил принца в мультфильме / Фото из свободных источников

44-летний певец Олег Винник озвучил главного героя в мультфильме "Заколдованный принц" на украинском языке. Он поделился, что предыдущего опыта в озвучке дубляжа у него нет, но предложения такие были. Впервые он согласился стать на роль принца. Премьера мультфильма в Украине состоялась 24 мая.

Об этом он рассказал в интервью "Светская жизнь".

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Олег Винник отметил, что он на самом деле вошел в роль принца и уже даже влюбился в принцессу.

Нужно было рано вставать, идти в спортзал, а я не очень люблю рано ходить в спортзал. Мы начинали день где-то в 9-10 утра и голос должен был звучать. Распеваться утром я не буду в квартире, потому что кое-кто еще спит в это время, а спортзал делает свое дело. И после спортзала приходишь и голос почти разогрет. Прошло 5-10 минут и, насколько я обрадовался, насколько погрузился, насколько влюбился в ту принцессу. Я был счастлив как ребенок,
– рассказал Винник.

Певец похвастался и тем, что многие из профессионалов удивились, как ему настолько хорошо получалось озвучивать героя.


Олег Винник озвучил главного героя мультфильма "Заколдованный принц"

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"Все профессионалы были удивлены, что у меня опыта нет, а мы за три дня все сделали. Я под конец даже не хотел, чтобы это заканчивалось", – подчеркнул артист.

Смотрите трейлер мультфильма "Заколдованный принц":

 

Кроме этого, накануне Олег Винник презентовал новый видеоклип на песню "Дай мне помечтать". В нем поклонники Винника смогли увидеть его в двух образах: рок-музыканта и принца, озвученного в мультфильме.

Олег Винник – Дай мне помечтать, смотрите видео

 

Про что мультфильм "Заколдованный принц"?
Романтическая анимационная история рассказывает о принце по имени Филипп Распрекрасный. Будучи проклятым в самом детстве, он никак не может найти единственную и любимую спутницу на всю жизнь. Перепробовав все возможные варианты, Филипп в отчаянии ухаживает за всеми буквально налево и направо. Оставляя за собой длинный след влюбленных в себя девушек, он так и не может полюбить сам. Раздраженный отец Филиппа, Король Распрекрасный, ставит ему ультиматум: или он находит себе невесту, или при наступлении 21-летнего возраста лишается наследства на трон. В таком случае принцу нужно поторопиться. Но для того, чтобы найти истинную любовь, принцу нужно пройти три испытания – преодолеть непреодолимое препятствие, пережить смертельную опасность и победить чудовище.

Теги: Новости Украины Новости культуры LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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