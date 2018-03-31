Очаровательная Белла Хадид возвращает моду на восточные головные уборы
Американская супермодель Белла Хадид снялась в колоритной фотосессии для майского выпуска популярного журнала Vogue. Фотографии со съемок звезда опубликовала на странице в социальной сети Instagram.
21-летняя модель позировала перед камерой в оригинальных образах от стилиста Сисси Виан. Для глянца Белла Хадид примерила восточные тюрбаны, которые добавили колоритности ее "лукам". Кроме этого, модель предстала перед поклонниками в брендовой одежде от Marc Jacobs и Gucci.
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Как известно, невероятные снимки сделал известный фотограф из Франции Патрик Демаршелье. Сама фотосессия состоялась в Японии.
Я вас очарую,
– прокомментировала снимки Белла Хадид.
По словам стилистов, восточные головные уборы могут стать трендом нового сезона после выпуска журнала. Колоритные тюрбаны в сочетании с современной одеждой действительно выглядят роскошно, поэтому неудивительно, если модель повлияет на модные тенденции следующего сезона.