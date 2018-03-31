Очаровательная Белла Хадид возвращает моду на восточные головные уборы

Американская супермодель Белла Хадид снялась в колоритной фотосессии для майского выпуска популярного журнала Vogue. Фотографии со съемок звезда опубликовала на странице в социальной сети Instagram.

21-летняя модель позировала перед камерой в оригинальных образах от стилиста Сисси Виан. Для глянца Белла Хадид примерила восточные тюрбаны, которые добавили колоритности ее "лукам". Кроме этого, модель предстала перед поклонниками в брендовой одежде от Marc Jacobs и Gucci.

Читайте также: Белла Хадид прогулялась в пуховике украинского бренда Ienki Ienki: фото

Как известно, невероятные снимки сделал известный фотограф из Франции Патрик Демаршелье. Сама фотосессия состоялась в Японии.

Я вас очарую,

– прокомментировала снимки Белла Хадид.

По словам стилистов, восточные головные уборы могут стать трендом нового сезона после выпуска журнала. Колоритные тюрбаны в сочетании с современной одеждой действительно выглядят роскошно, поэтому неудивительно, если модель повлияет на модные тенденции следующего сезона.

Допис, поширений (@bellahadid) 25 Бер 2018 р. о 3:06 PDT

#bellahadid for @voguejapan Допис, поширений Bella Hadid (@bellahnews) 28 Бер 2018 р. о 3:08 PDT

#bellahadid for @voguejapan Допис, поширений Bella Hadid (@bellahnews) 28 Бер 2018 р. о 3:08 PDT

#bellahadid for @voguejapan Допис, поширений Bella Hadid (@bellahnews) 28 Бер 2018 р. о 3:09 PDT